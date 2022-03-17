«Эхо Москвы» в Екатеринбурге ищет способы возобновить вещание

По данным источника в медиасреде, радиостанцию перерегистрируют Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Радиостанция «Эхо Москвы» в Екатеринбурге ищет варианты для возобновления вещания на территории Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили источники из медиатусовки региона.

«Одним из вариантов, как „Эхо Москвы“ будет продолжать работу, может стать смена бренда. То есть они будут выступать под новым именем, как только поменяют лицензию на вещание. Возможно, сейчас они ищут нового сетевого партнера», — передает один из собеседников URA.RU. Также он подчеркивает, что для возобновления работы коллектив «Эха Москвы» должен будет обратиться в Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию.

Другой источник также подтверждает, что уральская редакция «Эха Москвы» в настоящий момент «спешно перерегистрируется, чтобы получить новую лицензию на телерадиовещание». Разговоры о возобновлении работы появились в медиатусовке после того, как радиоведущая «Эхо Москвы» Маргарита Балакирская 12 марта опубликовала у себя на странице в Facebook интригующее сообщение о том, что на следующей неделе она готова будет рассказать о судьбе команды екатеринбургского «Эха». Журналист URA.RU обратился к Балакирской за комментарием, но ответа не последовало.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Максим Путинцев информацию не подтверждает. «Мы пока не вещаем. Мы размышляем, как нам строить наше будущее. Никакой конкретики пока нет. Нечего подтвердить или опровергнуть. Пока все сотрудники в отпуске», — сообщил он. Генеральный директор радиокомпании «ЕКОР» Николай Грахов отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что никаких решений еще не принято.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ URA.RU ответили, что запрашиваемый вопрос вне компетенции министерства. «Рекомендуем вам направить запрос в Роскомнадзор», — сказано в сообщении. Запрос направлен. На момент публикации новости ответ не поступил.

Федеральную радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от вещания 2 марта. Вещание также прекратила екатеринбургская радиостанция. Позже главный редактор Алексей Венедиктов ушел с радиостанции. Сейчас сотрудники екатеринбургского офиса находятся в отпуске.

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