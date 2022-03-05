Венедиктов ушел из «Эха Москвы»

05 марта 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ушел с радиостанции. Об этом он подтвердил «РИА Новости». «Расторгли (контракт с советом директоров „Эхо Москвы“ — ред.)», — сказал Венедиктов. Информацию сообщили в «РИА Новости». Главред радиостанции Алексей Венедиктов ранее сообщал, что радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от вещания. в Кремле сказали, что радиостанцию заблокировали из-за того, что СМИ публиковало фейки о спецоперации РФ на Украине. Песков отметил, что возобновление работы «Эха Москвы» будет зависеть от желания владельцев радиостанции. СМИ останется в кремлевском пуле до тех пор, пока не будет завершены ликвидационные мероприятия относительно юридического лица. Генпрокуратура РФ в свою очередь потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы», ссылаясь на наличие на радиостанции недостоверной информации о спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин уже подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Срок заключения, в соответствии с законом, составляет до 15 лет. Документ опубликован на сайте Кремля.