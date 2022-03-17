Данные 2,5 млн пользователей Е1.RU оказались в открытом доступе

В сеть утекли данные 2,5 миллионов пользователей портала Е1 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные хакеры слили в сеть базу с данными пользователей портала E1 (входит в медиахолдинг Виктора Шкулева). По словам источника URA.RU, в общем доступе оказались логины, пароли, телефоны, частично ip-адреса пользователей, рассказал он и предоставил агентству несколько скриншотов базы.

«Со мной поделились скринами базы порталов Шкулева. Сейчас ее активно выкладывают в украинских телеграм-каналах. База 5 гигабайт, в ней есть логины, пароли, телефоны, частично ip-адреса. 2,5 млн паролей пользователей E1 вообще сохранены в открытом виде! Пароли от остальных ресурсов захешированы, но существуют способы подбора, тем более сам алгоритм хэширования тоже раскрыт», — поделился инсайдер агентства.

Еще один источник уточнил, что в таблице с открытыми паролями находится более сотни адресов с доменом @midural.ru (домен, который использует правительство Свердловской области). Источник отметил, что за аккаунты на ресурсах можно не переживать. «По старым данным доступы закрыты. Но если у вас есть привычка использовать одинаковые учетные данные для нескольких сайтов, то срочно меняйте такие скомпрометированные пароли», — посоветовал собеседник. В разговоре с журналистом URA.RU, главный редактор E1 Оксана Маклакова рассказала, что они находятся в процессе выяснения, кто является виновником утечки.

Скрин: источник URA.RU

Скрин: источник URA.RU

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