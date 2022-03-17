Основатель Альфа-банка остался без домработницы из-за санкций. «Я в плену»

17 марта 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Может быть, мне стоит убирать дом самому, заявил Фридман, комментируя заморозку счетов Фото: Илья Питалев, РИА «Новости» Великобритания заморозила счета основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана и теперь он не может воспользоваться своими деньгами. Он не может найти новый дом, чтобы уехать из Лондона, а также лишился домработницы. «Меры ЕС и Великобритании привели к тому, счета были заморожены (Фридмана). На следующий день после того, как Брюссель объявил о санкциях, я обнаружил, что банковская карта не работает. Я здесь в плену. Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами», — рассказал Фридман в интервью американскому изданию Bloomberg Businessweek. Бизнесмен рассчитывает получить разрешение у британского правительства на трату денег. Но власти Англии могут ограничить расходы Фридмана до 2500 фунтов стерлингов или 3300 долларов в месяц. У основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана есть израильские гражданство, но он не может позволить себе купить новый дом. Он считал, что не попадет в санкционные списки из-за партнерства с западными компаниями и институтами, включающими стипендиальную программу «Альфа-групп», которая позволяла жителям США, Великобритании и Германии жить и работать в России. «Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть наказаны», — рассказал Михаил Фридман. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания заморозила активы 350 гражданам РФ, в их числе бизнесмены, политики и журналисты. Также Евросоюз ввел новый пакет санкций, ограничив инвестиции в нефтяной и энергетический сектор России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания заморозила счета основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана и теперь он не может воспользоваться своими деньгами. Он не может найти новый дом, чтобы уехать из Лондона, а также лишился домработницы. «Меры ЕС и Великобритании привели к тому, счета были заморожены (Фридмана). На следующий день после того, как Брюссель объявил о санкциях, я обнаружил, что банковская карта не работает. Я здесь в плену. Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами», — рассказал Фридман в интервью американскому изданию Bloomberg Businessweek. Бизнесмен рассчитывает получить разрешение у британского правительства на трату денег. Но власти Англии могут ограничить расходы Фридмана до 2500 фунтов стерлингов или 3300 долларов в месяц. У основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана есть израильские гражданство, но он не может позволить себе купить новый дом. Он считал, что не попадет в санкционные списки из-за партнерства с западными компаниями и институтами, включающими стипендиальную программу «Альфа-групп», которая позволяла жителям США, Великобритании и Германии жить и работать в России. «Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть наказаны», — рассказал Михаил Фридман. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания заморозила активы 350 гражданам РФ, в их числе бизнесмены, политики и журналисты. Также Евросоюз ввел новый пакет санкций, ограничив инвестиции в нефтяной и энергетический сектор России.