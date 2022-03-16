16 марта 2022
15 марта 2022

В ЯНАО не хватает нескольких сотен полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, рейд полиции
Из-за нехватки сотрудников полиции в ЯНАО ситуация с кадрами только ухудшается Фото:

В ямальском управлении полиции по ключевым направлениям отмечается некомплект работников почти в полтысячи человек, а количество уволившихся сотрудников возросло на 33% за 2021 год. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД РФ по ЯНАО Игорь Романюк на заседании заксобрания региона.

«В настоящее время порядка 470 человек составляет некомплект в управлении. Вопрос некомплекта актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделения по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности, следственных подразделений участковых уполномоченных, то есть по всем ключевым направлениям», — заявил Романюк.

Также он отмечает, что подобная тенденция сказывается на дальнейшем оттоке кадров, потому что не хватающих специалистов замещают имеющиеся сотрудники. Ранее сообщалось, что из-за нехватки кадров полицейские искали сотрудников через соцсети.

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В ямальском управлении полиции по ключевым направлениям отмечается некомплект работников почти в полтысячи человек, а количество уволившихся сотрудников возросло на 33% за 2021 год. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД РФ по ЯНАО Игорь Романюк на заседании заксобрания региона. «В настоящее время порядка 470 человек составляет некомплект в управлении. Вопрос некомплекта актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделения по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности, следственных подразделений участковых уполномоченных, то есть по всем ключевым направлениям», — заявил Романюк. Также он отмечает, что подобная тенденция сказывается на дальнейшем оттоке кадров, потому что не хватающих специалистов замещают имеющиеся сотрудники. Ранее сообщалось, что из-за нехватки кадров полицейские искали сотрудников через соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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