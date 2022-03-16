В ЯНАО не хватает нескольких сотен полицейских

17 марта 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки сотрудников полиции в ЯНАО ситуация с кадрами только ухудшается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ямальском управлении полиции по ключевым направлениям отмечается некомплект работников почти в полтысячи человек, а количество уволившихся сотрудников возросло на 33% за 2021 год. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД РФ по ЯНАО Игорь Романюк на заседании заксобрания региона. «В настоящее время порядка 470 человек составляет некомплект в управлении. Вопрос некомплекта актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделения по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности, следственных подразделений участковых уполномоченных, то есть по всем ключевым направлениям», — заявил Романюк. Также он отмечает, что подобная тенденция сказывается на дальнейшем оттоке кадров, потому что не хватающих специалистов замещают имеющиеся сотрудники. Ранее сообщалось, что из-за нехватки кадров полицейские искали сотрудников через соцсети. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ямальском управлении полиции по ключевым направлениям отмечается некомплект работников почти в полтысячи человек, а количество уволившихся сотрудников возросло на 33% за 2021 год. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД РФ по ЯНАО Игорь Романюк на заседании заксобрания региона. «В настоящее время порядка 470 человек составляет некомплект в управлении. Вопрос некомплекта актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделения по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности, следственных подразделений участковых уполномоченных, то есть по всем ключевым направлениям», — заявил Романюк. Также он отмечает, что подобная тенденция сказывается на дальнейшем оттоке кадров, потому что не хватающих специалистов замещают имеющиеся сотрудники. Ранее сообщалось, что из-за нехватки кадров полицейские искали сотрудников через соцсети.