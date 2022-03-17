«Л’Этуаль» ограничил паникерам покупку косметики в Екатеринбурге

17 марта 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Сеть парфюмерных супермаркетов «Л’Этуаль» ограничила продажу косметики для покупателей в Екатеринбурге. Предупреждать они начали об этом на кассе в магазинах. «Количество наименований одного товара при продаже для каждого покупателя не может превышать двух штук», — цитирует объявление на кассе в магазине в ТЦ «Мега» портал Е1. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге шесть сетевых магазинов ограничили продажу социально значимых продуктов. Из-за социально-экономической обстановке в стране, сложившейся после начала спецоперации на Украине горожане начали проявлять неестественный спрос на сахар, муку, гречу и соль. Как еще один результат санкций — в регионе закрылись магазины в крупных ТРЦ, чье руководство находится за пределами России.