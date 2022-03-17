17 марта 2022

«Л’Этуаль» ограничил паникерам покупку косметики в Екатеринбурге

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Открытие Veer Mall. Екатеринбург, лэтуаль, летуаль, veer mall, веер молл
Магазин не продает более двух товаров в одни руки Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть парфюмерных супермаркетов «Л’Этуаль» ограничила продажу косметики для покупателей в Екатеринбурге. Предупреждать они начали об этом на кассе в магазинах.

«Количество наименований одного товара при продаже для каждого покупателя не может превышать двух штук», — цитирует объявление на кассе в магазине в ТЦ «Мега» портал Е1.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге шесть сетевых магазинов ограничили продажу социально значимых продуктов. Из-за социально-экономической обстановке в стране, сложившейся после начала спецоперации на Украине горожане начали проявлять неестественный спрос на сахар, муку, гречу и соль. Как еще один результат санкций — в регионе закрылись магазины в крупных ТРЦ, чье руководство находится за пределами России.

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Сеть парфюмерных супермаркетов «Л’Этуаль» ограничила продажу косметики для покупателей в Екатеринбурге. Предупреждать они начали об этом на кассе в магазинах. «Количество наименований одного товара при продаже для каждого покупателя не может превышать двух штук», — цитирует объявление на кассе в магазине в ТЦ «Мега» портал Е1. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге шесть сетевых магазинов ограничили продажу социально значимых продуктов. Из-за социально-экономической обстановке в стране, сложившейся после начала спецоперации на Украине горожане начали проявлять неестественный спрос на сахар, муку, гречу и соль. Как еще один результат санкций — в регионе закрылись магазины в крупных ТРЦ, чье руководство находится за пределами России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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