Жительница Тобольска украла из магазина 14 кг сливочного масла

17 марта 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Женщине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительницу Тобольска будут судить на кражу более 14 кг масла из местного магазина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Тоболячку смогли задержать с помощью видеонаблюдения. «В полицию города Тобольска поступило сообщение от представителя магазина самообслуживания, что у них с витрины похищены 32 брикета сливочного масла весом по 450 граммов. Сумма ущерба составила 6800 рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. 44-летняя неработающая тоболячка была задержана», — рассказали в ведомстве. В полиции добавили, что женщина вынесла масло за два визита в магазин, спрятав его в сумку и карманы. Похищенное подозреваемая продала, выручив 4000 рублей. Тоболячке предъявлено обвинение по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Дело передано в суд — женщине грозит до двух лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительницу Тобольска будут судить на кражу более 14 кг масла из местного магазина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Тоболячку смогли задержать с помощью видеонаблюдения. «В полицию города Тобольска поступило сообщение от представителя магазина самообслуживания, что у них с витрины похищены 32 брикета сливочного масла весом по 450 граммов. Сумма ущерба составила 6800 рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. 44-летняя неработающая тоболячка была задержана», — рассказали в ведомстве. В полиции добавили, что женщина вынесла масло за два визита в магазин, спрятав его в сумку и карманы. Похищенное подозреваемая продала, выручив 4000 рублей. Тоболячке предъявлено обвинение по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Дело передано в суд — женщине грозит до двух лет лишения свободы.