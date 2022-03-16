16 марта 2022

Жительница Тобольска украла из магазина 14 кг сливочного масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Женщине грозит до двух лет лишения свободы Фото:

Жительницу Тобольска будут судить на кражу более 14 кг масла из местного магазина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Тоболячку смогли задержать с помощью видеонаблюдения.

«В полицию города Тобольска поступило сообщение от представителя магазина самообслуживания, что у них с витрины похищены 32 брикета сливочного масла весом по 450 граммов. Сумма ущерба составила 6800 рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. 44-летняя неработающая тоболячка была задержана», — рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что женщина вынесла масло за два визита в магазин, спрятав его в сумку и карманы. Похищенное подозреваемая продала, выручив 4000 рублей.

Тоболячке предъявлено обвинение по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Дело передано в суд — женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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Жительницу Тобольска будут судить на кражу более 14 кг масла из местного магазина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Тоболячку смогли задержать с помощью видеонаблюдения. «В полицию города Тобольска поступило сообщение от представителя магазина самообслуживания, что у них с витрины похищены 32 брикета сливочного масла весом по 450 граммов. Сумма ущерба составила 6800 рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. 44-летняя неработающая тоболячка была задержана», — рассказали в ведомстве. В полиции добавили, что женщина вынесла масло за два визита в магазин, спрятав его в сумку и карманы. Похищенное подозреваемая продала, выручив 4000 рублей. Тоболячке предъявлено обвинение по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Дело передано в суд — женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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