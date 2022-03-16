Жительница Тобольска украла из магазина 14 кг сливочного масла

Жительницу Тобольска будут судить на кражу более 14 кг масла из местного магазина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Тоболячку смогли задержать с помощью видеонаблюдения.
«В полицию города Тобольска поступило сообщение от представителя магазина самообслуживания, что у них с витрины похищены 32 брикета сливочного масла весом по 450 граммов. Сумма ущерба составила 6800 рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. 44-летняя неработающая тоболячка была задержана», — рассказали в ведомстве.
В полиции добавили, что женщина вынесла масло за два визита в магазин, спрятав его в сумку и карманы. Похищенное подозреваемая продала, выручив 4000 рублей.
Тоболячке предъявлено обвинение по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Дело передано в суд — женщине грозит до двух лет лишения свободы.
Жительницу Тобольска будут судить на кражу более 14 кг масла из местного магазина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Тоболячку смогли задержать с помощью видеонаблюдения. «В полицию города Тобольска поступило сообщение от представителя магазина самообслуживания, что у них с витрины похищены 32 брикета сливочного масла весом по 450 граммов. Сумма ущерба составила 6800 рублей. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. 44-летняя неработающая тоболячка была задержана», — рассказали в ведомстве. В полиции добавили, что женщина вынесла масло за два визита в магазин, спрятав его в сумку и карманы. Похищенное подозреваемая продала, выручив 4000 рублей. Тоболячке предъявлено обвинение по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Дело передано в суд — женщине грозит до двух лет лишения свободы.