«Лента» вступила в борьбу с паникерами в Екатеринбурге

В «Ленте» нельзя купить больше пяти пачек детской молочной смеси, какао, цикория и больше 10 упаковок соли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть гипермаркетов «Лента» ограничила покупку товаров на время повышенного спроса среди паникеров Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В „Ленте“ вслед за остальными магазинами появились ограничения на покупку. Нельзя купить больше пяти пачек детской молочной смеси, какао, цикория и больше 10 упаковок соли», — рассказал корреспондент агентства.

Ранее подобные ограничения на куру, крупы, макароны, сахар, соль, муку, а также детские подгузники ввели шесть сетей в Екатеринбурге. Среди них оказались «Пятерочка», «Перекресток», «Гипербола», «Кировский», «Магнит» и «Верный». В магазинах это называют борьбой с повышенным спросом. «Товар есть, на складах его более чем достаточно. Не знаю, почему люди паникуют, товар все равно останется в том же количестве», — рассказывают в магазинах администраторы. При этом в компаниях заверяют, что из-за таких паникеров приходится перестраивать цепочки поставок товаров со складов, что сказывается на работе сети в целом. Такой ажиотаж у жителей города возник на фоне санкций, которыми западные страны отвечают на спецоперацию России на территории Украины.

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