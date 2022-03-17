Махонин отказался от тренда, заданного Собяниным

Коронавирус не дремлет и расслабляться пока рано Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Требование по обязательному ношению масок в общественных местах власти Пермского края отменять не планируют. Об этом заявил 17 марта в входе прямого эфира на телеканале «ГТРК-Пермь» губернатор Дмитрий Махонин. Первым масочный режим отменил мэр Москвы Сергей Собянин, и его примеру последовали другие регионы.

«Ношение масок пока актуально. Здесь мы ориентируемся на Роспотребнадзор. А органы Роспотребнадзора считают, что отмена масочного режима пока преждевременна», — заявил Махонин. Глава Пермского края также заверил, что все решения по введению или снятию ограничительных мер принимаются на основе «мнения лучших специалистов» и анализа ситуации.

По словам Дмитрий Махонина, коронавирус превращается в вирус «сродни гриппа». Могут быть новые штаммы и новые вспышки, поэтому «расслабляться не стоит». Снятие большей части ограничений в Пермском крае он объяснил тем, что заболеваемость «Омикроном» проходит в более легкой форме. А ограничения связаны с уровнем нагрузки на медицину.

QR-коды действовали с ноября 2021 года. После их отмены пермяков предупредили о возможном росте заболеваемости. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим 14 марта. Его примеру последовали в Подмосковье, Крыму и ряде других регионов.

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