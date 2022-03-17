Пермские депутаты согласились сократить налоги бизнесу

Пострадавшему от санкций бизнесу сокращают налоги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Заксобрание Пермского края одобрило первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций. В частности, пострадавши категориям предпринимателей облегчили налоговое бремя.

«Парламентарии сразу в двух чтениях в рамках одного заседания поддержали снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1% по „доходам“ и с 15% до 5% по „доходы-расходы“. Пониженные ставки будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно», — говорится на сайте ЗС

На послабления могут рассчитывать производители компьютеров и электронного оборудования, предприниматели, занимающиеся торговлей и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представители гостиничного бизнеса, туристических агентств, детских лагерей, кинотеатров, организаторы выставок и конференций, а также бизнес в сфере IT по разработке программного обеспечения и обработке данных.