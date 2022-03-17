Пермские депутаты согласились сократить налоги бизнесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, очки, пять тысяч, тысяча рублей, деньги, налог, тысячная купюра, 3-ндфл, декларация о доходах, 5000
Пострадавшему от санкций бизнесу сокращают налоги Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Заксобрание Пермского края одобрило первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций. В частности, пострадавши категориям предпринимателей облегчили налоговое бремя.

«Парламентарии сразу в двух чтениях в рамках одного заседания поддержали снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1% по „доходам“ и с 15% до 5% по „доходы-расходы“. Пониженные ставки будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно», — говорится на сайте ЗС

На послабления могут рассчитывать производители компьютеров и электронного оборудования, предприниматели, занимающиеся торговлей и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представители гостиничного бизнеса, туристических агентств, детских лагерей, кинотеатров, организаторы выставок и конференций, а также бизнес в сфере IT по разработке программного обеспечения и обработке данных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заксобрание Пермского края одобрило первый пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций. В частности, пострадавши категориям предпринимателей облегчили налоговое бремя. «Парламентарии сразу в двух чтениях в рамках одного заседания поддержали снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1% по „доходам“ и с 15% до 5% по „доходы-расходы“. Пониженные ставки будут действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно», — говорится на сайте ЗС На послабления могут рассчитывать производители компьютеров и электронного оборудования, предприниматели, занимающиеся торговлей и ремонтом автомобилей, розничной и оптовой торговлей непродовольственными товарами, представители гостиничного бизнеса, туристических агентств, детских лагерей, кинотеатров, организаторы выставок и конференций, а также бизнес в сфере IT по разработке программного обеспечения и обработке данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...