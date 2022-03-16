16 марта 2022

В Кургане продают самодельный дом на колесах. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, фура, грузоперевозки, дальнобойщик, доставка грузов, грузовой автомобиль, дальнобой
Самодельный жилой модуль, по словам автора объявления, был создан в 2020 году (архивное фото) Фото:

Житель Кургана продает самодельный жилой модуль с душем и туалетом для ГАЗели. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Не нужен нам берег турецкий, а нужен альковный дом на колесах, быстросъемный (домкраты в комплекте). В стандартный кузов ГАЗели 2×3, высота 2,10. Цена без ГАЗели», — указано в объявлении.

По словам автора объявления, жилой модуль создан в 2020 году. Он отметил, что в модуле стоимостью почти 350 тыс. рублей есть, в том числе, отопитель, душ, биотуалет и навес. Также хозяин готов за отдельную плату продать вместе с модулем ГАЗель 2012 года. На сайте Avito указано, что по идентификационному номеру, указанному в объявлении, информацию найти не удалось.

Ранее в Кургане почти за три млн рублей продавали дом на колесах, оснащенный солнечными батареями. Другой житель города за восемь млн рублей продавал КамАЗ-автодом с люком для пулемета.

Стоимость жилого модуля оценили в почти 350 тыс. рублей

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Кургана продает самодельный жилой модуль с душем и туалетом для ГАЗели. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Не нужен нам берег турецкий, а нужен альковный дом на колесах, быстросъемный (домкраты в комплекте). В стандартный кузов ГАЗели 2×3, высота 2,10. Цена без ГАЗели», — указано в объявлении. По словам автора объявления, жилой модуль создан в 2020 году. Он отметил, что в модуле стоимостью почти 350 тыс. рублей есть, в том числе, отопитель, душ, биотуалет и навес. Также хозяин готов за отдельную плату продать вместе с модулем ГАЗель 2012 года. На сайте Avito указано, что по идентификационному номеру, указанному в объявлении, информацию найти не удалось. Ранее в Кургане почти за три млн рублей продавали дом на колесах, оснащенный солнечными батареями. Другой житель города за восемь млн рублей продавал КамАЗ-автодом с люком для пулемета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...