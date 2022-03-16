В Кургане продают самодельный дом на колесах. Скрин

17 марта 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Самодельный жилой модуль, по словам автора объявления, был создан в 2020 году (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Кургана продает самодельный жилой модуль с душем и туалетом для ГАЗели. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Не нужен нам берег турецкий, а нужен альковный дом на колесах, быстросъемный (домкраты в комплекте). В стандартный кузов ГАЗели 2×3, высота 2,10. Цена без ГАЗели», — указано в объявлении. По словам автора объявления, жилой модуль создан в 2020 году. Он отметил, что в модуле стоимостью почти 350 тыс. рублей есть, в том числе, отопитель, душ, биотуалет и навес. Также хозяин готов за отдельную плату продать вместе с модулем ГАЗель 2012 года. На сайте Avito указано, что по идентификационному номеру, указанному в объявлении, информацию найти не удалось. Ранее в Кургане почти за три млн рублей продавали дом на колесах, оснащенный солнечными батареями. Другой житель города за восемь млн рублей продавал КамАЗ-автодом с люком для пулемета. Стоимость жилого модуля оценили в почти 350 тыс. рублей Скрин: сайт Avito Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Кургана продает самодельный жилой модуль с душем и туалетом для ГАЗели. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Не нужен нам берег турецкий, а нужен альковный дом на колесах, быстросъемный (домкраты в комплекте). В стандартный кузов ГАЗели 2×3, высота 2,10. Цена без ГАЗели», — указано в объявлении. По словам автора объявления, жилой модуль создан в 2020 году. Он отметил, что в модуле стоимостью почти 350 тыс. рублей есть, в том числе, отопитель, душ, биотуалет и навес. Также хозяин готов за отдельную плату продать вместе с модулем ГАЗель 2012 года. На сайте Avito указано, что по идентификационному номеру, указанному в объявлении, информацию найти не удалось. Ранее в Кургане почти за три млн рублей продавали дом на колесах, оснащенный солнечными батареями. Другой житель города за восемь млн рублей продавал КамАЗ-автодом с люком для пулемета.