Моор рассказал о задачах, которые ему поставил Путин

17 марта 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор пообещал социальную и экономическую помощь бизнесу и населению Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия для решения задач по преодолению последствий западных санкций. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Тюменской области Александр Моор, комментируя совещание с президентом, которое прошло 16 марта. «Преодолеть последствия санкций, которые введены против экономики России, мы сможем, объединив наши усилия. О конкретных мерах говорили накануне на совещании с президентом Владимиром Путиным. Глава государства предоставил губернаторам дополнительные полномочия для решения важнейших задач с учетом местной специфики. В Тюменской области создан оперативный штаб по обеспечению экономического развития. Мы отслеживаем негативные тенденции и принимаем меры для их устранения в кратчайшие сроки», — написал Моор. Губернатор заявил, что тюменские власти готовы идти на встречу бизнесу. Кроме того, по словам Моора, Путин поручил главам регионов минимизировать риски роста инфляции и безработицы, выполнять соцобязательства, защищать материнство и детство. Санкции Запада были введены после начала спецоперации РФ на Украине. По словам Путина, целью кампании является демилитаризация и денацификация соседней страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент РФ Владимир Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия для решения задач по преодолению последствий западных санкций. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Тюменской области Александр Моор, комментируя совещание с президентом, которое прошло 16 марта. «Преодолеть последствия санкций, которые введены против экономики России, мы сможем, объединив наши усилия. О конкретных мерах говорили накануне на совещании с президентом Владимиром Путиным. Глава государства предоставил губернаторам дополнительные полномочия для решения важнейших задач с учетом местной специфики. В Тюменской области создан оперативный штаб по обеспечению экономического развития. Мы отслеживаем негативные тенденции и принимаем меры для их устранения в кратчайшие сроки», — написал Моор. Губернатор заявил, что тюменские власти готовы идти на встречу бизнесу. Кроме того, по словам Моора, Путин поручил главам регионов минимизировать риски роста инфляции и безработицы, выполнять соцобязательства, защищать материнство и детство. Санкции Запада были введены после начала спецоперации РФ на Украине. По словам Путина, целью кампании является демилитаризация и денацификация соседней страны.