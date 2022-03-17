В Пермском крае сняли часть ограничений для кафе и ресторанов

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Город. Курган, кафе, общепит, фастфуд, столики в кафе, быстрая еда
По мнению властей, такие меры помогут поддержать бизнес Фото:
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В Пермском крае заведениям общепита разрешили проводить культурные и досуговые мероприятия. Соответствующие изменения внесли в указ губернатора Дмитрия Махонина, сообщили в правительстве региона.

«В отношении кафе, ресторанов, столовых и других предприятий сферы снято ограничение на проведение культурных и досуговых мероприятий», — сообщается на сайте кабмина. Считается, что такие меры позволят поддержать предприятия общественного питания в сложных условиях.

Ранее барам и кафе разрешили работать по ночам. Также в Прикамье отменили QR-коды. Но масочный режим пока сохраняется, отменять его не время, считает глава региона.

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В Пермском крае заведениям общепита разрешили проводить культурные и досуговые мероприятия. Соответствующие изменения внесли в указ губернатора Дмитрия Махонина, сообщили в правительстве региона. «В отношении кафе, ресторанов, столовых и других предприятий сферы снято ограничение на проведение культурных и досуговых мероприятий», — сообщается на сайте кабмина. Считается, что такие меры позволят поддержать предприятия общественного питания в сложных условиях. Ранее барам и кафе разрешили работать по ночам. Также в Прикамье отменили QR-коды. Но масочный режим пока сохраняется, отменять его не время, считает глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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