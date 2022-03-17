В Пермском крае сняли часть ограничений для кафе и ресторанов

По мнению властей, такие меры помогут поддержать бизнес Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае заведениям общепита разрешили проводить культурные и досуговые мероприятия. Соответствующие изменения внесли в указ губернатора Дмитрия Махонина, сообщили в правительстве региона.

«В отношении кафе, ресторанов, столовых и других предприятий сферы снято ограничение на проведение культурных и досуговых мероприятий», — сообщается на сайте кабмина. Считается, что такие меры позволят поддержать предприятия общественного питания в сложных условиях.

Ранее барам и кафе разрешили работать по ночам. Также в Прикамье отменили QR-коды. Но масочный режим пока сохраняется, отменять его не время, считает глава региона.