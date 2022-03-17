Невролог Хорошев назвал свойство мозга, спасающее жизнь

18 марта 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Мозг человека постоянно занимается анализом происходящей вокруг ситуации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мозг человека дает сигнал телу внезапно проснуться и оценить безопасно ли вокруг, поэтому люди могут внезапно вздрагивать перед тем, как окончательно заснуть. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Вы наверняка вспомните, что иногда при засыпании внезапно и непроизвольно дергаете ногой и просыпаетесь. У меня бывало такое и это спасало мне жизнь как минимум трижды, когда я засыпал за рулем. Мозг дает сигнал телу внезапно резко проснуться и оценить окружающую ситуацию, чтобы человек понял, а не задремал ли он в каком-то опасном месте», — сказал Павел Хорошев. Невролог отметил, что мозг может как внезапно разбудить человека, так и заставить уснуть. «Я привел пример, когда мозг может вести себя казалось бы аномально, но эта аномалия жизнеспасающая. Иногда они нам мешают заснуть, но редко. Нам кажется, что мозг расслаблен, но он постоянно занимается анализом. И когда, по его мнению не место и не время для сна, он вас разбудит. И наоборот, когда ему кажется, что у вас идут какие-то скрытые психические процессы, которые мешают вам заснуть и отдохнуть как следует, он может дать команду подавать деятельность мускулатуры, успокоиться», — уточнил специалист. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU заявил, что шум в ушах может оказаться одним из симптомов рака головного мозга. Кроме того, подобное явление может возникать при переутомлении и повышении артериального давления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мозг человека дает сигнал телу внезапно проснуться и оценить безопасно ли вокруг, поэтому люди могут внезапно вздрагивать перед тем, как окончательно заснуть. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев. «Вы наверняка вспомните, что иногда при засыпании внезапно и непроизвольно дергаете ногой и просыпаетесь. У меня бывало такое и это спасало мне жизнь как минимум трижды, когда я засыпал за рулем. Мозг дает сигнал телу внезапно резко проснуться и оценить окружающую ситуацию, чтобы человек понял, а не задремал ли он в каком-то опасном месте», — сказал Павел Хорошев. Невролог отметил, что мозг может как внезапно разбудить человека, так и заставить уснуть. «Я привел пример, когда мозг может вести себя казалось бы аномально, но эта аномалия жизнеспасающая. Иногда они нам мешают заснуть, но редко. Нам кажется, что мозг расслаблен, но он постоянно занимается анализом. И когда, по его мнению не место и не время для сна, он вас разбудит. И наоборот, когда ему кажется, что у вас идут какие-то скрытые психические процессы, которые мешают вам заснуть и отдохнуть как следует, он может дать команду подавать деятельность мускулатуры, успокоиться», — уточнил специалист. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU заявил, что шум в ушах может оказаться одним из симптомов рака головного мозга. Кроме того, подобное явление может возникать при переутомлении и повышении артериального давления.