Инсайд URA.RU: Золотов лишился своего заместителя

17 марта 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Гаврилов уволен по неизвестным причинам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель директора Росгвардии РФ Роман Гаврилов уволен. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией, уточнив, что его увольнение инициировал лично директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов. «Заместитель директора Росгвардии Роман Гаврилов был уволен. Уволен по неизвестным причинам, не исключено, компрометирующим», — рассказал агентству собеседник в силовых структурах. Отмечается также, что Гаврилов был сотрудником ФСО. «На работу его устроил Золотов. Сейчас — сам же и инициировал увольнение», — дополнил источник. Кроме того, в ряде telegram-каналов начала распространяться информация о том, что Гаврилов арестован. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн уже опроверг информацию о том, что Гаврилов арестован. Он назвал ее неправдоподобной. «Абсолютный фейк. Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу Росгвардии РФ, чтобы подтвердить либо опровергнуть эту информацию. Ответа на момент публикации в агентство от ведомства не поступало. На официальном сайте Росгвардии сказано, что Гаврилов родился 22 ноября 1976 года в городе Александрове Владимирской области, окончил Московский университет МВД России в 2010 году. С 1997 по 2017 года проходил военную службу по контракту в органах государственной охраны ФСО России, с 2017 по 2019 — помощник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. На нынешнюю должность назначен 7 июня 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель директора Росгвардии РФ Роман Гаврилов уволен. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией, уточнив, что его увольнение инициировал лично директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов. «Заместитель директора Росгвардии Роман Гаврилов был уволен. Уволен по неизвестным причинам, не исключено, компрометирующим», — рассказал агентству собеседник в силовых структурах. Отмечается также, что Гаврилов был сотрудником ФСО. «На работу его устроил Золотов. Сейчас — сам же и инициировал увольнение», — дополнил источник. Кроме того, в ряде telegram-каналов начала распространяться информация о том, что Гаврилов арестован. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн уже опроверг информацию о том, что Гаврилов арестован. Он назвал ее неправдоподобной. «Абсолютный фейк. Только что сам разговаривал с генералом Гавриловым», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу Росгвардии РФ, чтобы подтвердить либо опровергнуть эту информацию. Ответа на момент публикации в агентство от ведомства не поступало. На официальном сайте Росгвардии сказано, что Гаврилов родился 22 ноября 1976 года в городе Александрове Владимирской области, окончил Московский университет МВД России в 2010 году. С 1997 по 2017 года проходил военную службу по контракту в органах государственной охраны ФСО России, с 2017 по 2019 — помощник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. На нынешнюю должность назначен 7 июня 2021 года.