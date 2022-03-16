16 марта 2022
15 марта 2022

Продовольственную безопасность ЯНАО обеспечат гранты фермерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, руки
Мера поддержки аграриев разработана правительством ЯНАО Фото:
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Власти ЯНАО выделят не меньше шести грантов на сумму от трех до шести миллионов рублей на развитие сельского хозяйства. Такие меры принимаются для обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкционного давления на экономику РФ. О мере поддержки сообщается на сайте правительства Ямала.

«Финансовая поддержка поможет укрепить продовольственную безопасность региона в новых экономических условиях. Для развития сельхозотрасли принято решение выделить не менее шести грантов новым фермерским хозяйствам и гражданам, которые решили открыть свое дело в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма грантов будет зависеть от направления проекта и условий членства в сельскохозяйственном кооперативе. Заявки будут приниматься до 18 апреля, а имена победителей назовут в июне.

Санкционное давление на экономику России западные страны начали оказывать после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Санкции Евросоюза и США обернулись не только против политиков, но и против рядовых россиян. Однако правительство рассчитывает, что в таких условиях начнет стремительно развиваться внутренний рынок. Для этого в России на федеральном и локальном уровне принимаются различные меры поддержки.

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Власти ЯНАО выделят не меньше шести грантов на сумму от трех до шести миллионов рублей на развитие сельского хозяйства. Такие меры принимаются для обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкционного давления на экономику РФ. О мере поддержки сообщается на сайте правительства Ямала. «Финансовая поддержка поможет укрепить продовольственную безопасность региона в новых экономических условиях. Для развития сельхозотрасли принято решение выделить не менее шести грантов новым фермерским хозяйствам и гражданам, которые решили открыть свое дело в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении. Отмечается, что сумма грантов будет зависеть от направления проекта и условий членства в сельскохозяйственном кооперативе. Заявки будут приниматься до 18 апреля, а имена победителей назовут в июне. Санкционное давление на экономику России западные страны начали оказывать после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Санкции Евросоюза и США обернулись не только против политиков, но и против рядовых россиян. Однако правительство рассчитывает, что в таких условиях начнет стремительно развиваться внутренний рынок. Для этого в России на федеральном и локальном уровне принимаются различные меры поддержки. Если вы увидели завышенные цены в магазинах, стали свидетелем пустых прилавков или лишились работы — сообщите нам. Рассказать о проблеме, а также прислать фото или видео можно в наш telegram-канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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