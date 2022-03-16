Продовольственную безопасность ЯНАО обеспечат гранты фермерам

Мера поддержки аграриев разработана правительством ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти ЯНАО выделят не меньше шести грантов на сумму от трех до шести миллионов рублей на развитие сельского хозяйства. Такие меры принимаются для обеспечения продовольственной безопасности в условиях санкционного давления на экономику РФ. О мере поддержки сообщается на сайте правительства Ямала.

«Финансовая поддержка поможет укрепить продовольственную безопасность региона в новых экономических условиях. Для развития сельхозотрасли принято решение выделить не менее шести грантов новым фермерским хозяйствам и гражданам, которые решили открыть свое дело в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма грантов будет зависеть от направления проекта и условий членства в сельскохозяйственном кооперативе. Заявки будут приниматься до 18 апреля, а имена победителей назовут в июне.

Санкционное давление на экономику России западные страны начали оказывать после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Санкции Евросоюза и США обернулись не только против политиков, но и против рядовых россиян. Однако правительство рассчитывает, что в таких условиях начнет стремительно развиваться внутренний рынок. Для этого в России на федеральном и локальном уровне принимаются различные меры поддержки.

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