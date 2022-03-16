Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 марта проинспектировал работу продовольственных складов торговой сети «Магнит». Текслер убедился, что продуктов на складе предостаточно и дефицита нет.
«Я хочу заверить всех жителей Челябинской области, что у нас предостаточно товарных запасов. В первую очередь я говорю о продуктах питания, и товарах первой необходимости», — сообщил губернатор по итогам ревизии.
Губернатор добавил, что поставщики сахара в России увеличили производство своего продукта. Расфасовщики, по словам Текслера, также работают на полную мощность. Глава региона отметил, что не видит ничего хорошего в том, что многие жители на несколько месяцев вперед закупились сахаром.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 марта проинспектировал работу продовольственных складов торговой сети «Магнит». Текслер убедился, что продуктов на складе предостаточно и дефицита нет. «Я хочу заверить всех жителей Челябинской области, что у нас предостаточно товарных запасов. В первую очередь я говорю о продуктах питания, и товарах первой необходимости», — сообщил губернатор по итогам ревизии. Губернатор добавил, что поставщики сахара в России увеличили производство своего продукта. Расфасовщики, по словам Текслера, также работают на полную мощность. Глава региона отметил, что не видит ничего хорошего в том, что многие жители на несколько месяцев вперед закупились сахаром. Ранее глава региона провел встречу с организациями, которые поставляют сахар на местный рынок. На ней обсуждался вопрос бесперебойной работы производств.