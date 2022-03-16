Алексей Текслер просит не создавать ажиотаж, скупая все подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 марта проинспектировал работу продовольственных складов торговой сети «Магнит». Текслер убедился, что продуктов на складе предостаточно и дефицита нет.

«Я хочу заверить всех жителей Челябинской области, что у нас предостаточно товарных запасов. В первую очередь я говорю о продуктах питания, и товарах первой необходимости», — сообщил губернатор по итогам ревизии.

Губернатор добавил, что поставщики сахара в России увеличили производство своего продукта. Расфасовщики, по словам Текслера, также работают на полную мощность. Глава региона отметил, что не видит ничего хорошего в том, что многие жители на несколько месяцев вперед закупились сахаром.

Ранее глава региона провел встречу с организациями, которые поставляют сахар на местный рынок. На ней обсуждался вопрос бесперебойной работы производств.

Дефицита соли быть не может Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сахара, который сметают с полок магазинов, достаточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все полки продуктовых складов заполнены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер осмотрел склады «Магнита» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер убедился, что оснований для дефицита нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU