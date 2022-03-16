16 марта 2022

Челябинский губернатор провел ревизию продовольственных складов. Фото, видео

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Текслер на складе. Челябинск
Алексей Текслер просит не создавать ажиотаж, скупая все подряд Фото:
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Цены на продукты в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 марта проинспектировал работу продовольственных складов торговой сети «Магнит». Текслер убедился, что продуктов на складе предостаточно и дефицита нет.

«Я хочу заверить всех жителей Челябинской области, что у нас предостаточно товарных запасов. В первую очередь я говорю о продуктах питания, и товарах первой необходимости», — сообщил губернатор по итогам ревизии.

Губернатор добавил, что поставщики сахара в России увеличили производство своего продукта. Расфасовщики, по словам Текслера, также работают на полную мощность. Глава региона отметил, что не видит ничего хорошего в том, что многие жители на несколько месяцев вперед закупились сахаром.

Ранее глава региона провел встречу с организациями, которые поставляют сахар на местный рынок. На ней обсуждался вопрос бесперебойной работы производств.

Текслер на складе. Челябинск
Дефицита соли быть не может
Фото:
Текслер на складе. Челябинск
Сахара, который сметают с полок магазинов, достаточно
Фото:
Текслер на складе. Челябинск
Все полки продуктовых складов заполнены
Фото:
Текслер на складе. Челябинск
Алексей Текслер осмотрел склады «Магнита»
Фото:
Текслер на складе. Челябинск
Алексей Текслер убедился, что оснований для дефицита нет
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 марта проинспектировал работу продовольственных складов торговой сети «Магнит». Текслер убедился, что продуктов на складе предостаточно и дефицита нет. «Я хочу заверить всех жителей Челябинской области, что у нас предостаточно товарных запасов. В первую очередь я говорю о продуктах питания, и товарах первой необходимости», — сообщил губернатор по итогам ревизии. Губернатор добавил, что поставщики сахара в России увеличили производство своего продукта. Расфасовщики, по словам Текслера, также работают на полную мощность. Глава региона отметил, что не видит ничего хорошего в том, что многие жители на несколько месяцев вперед закупились сахаром. Ранее глава региона провел встречу с организациями, которые поставляют сахар на местный рынок. На ней обсуждался вопрос бесперебойной работы производств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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