СМИ: школу в Сургуте «минировал» ребенок. Его нашли за 4 часа

17 марта 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Позднее ребенок позвонил на номер 112 заявил, что сообщение о минировании ложное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автором сообщения о минировании школы №12 в Сургуте оказался четвероклассник из этой же школы. Когда он увидел, что всех эвакуировали, а учреждение оцеплено спецслужбами, он позвонил на номер 112 заявил, что сообщение о минировании ложное. «Спустя 4 часа сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего лжеминера. Как сообщили в городской администрации, вся информация передана сотрудникам полиции, решается вопрос о привлечении школьника к ответственности», — пишет издание 86.ru со ссылкой на свои источники. Эвакуация сургутской школы, как сообщало URA.RU накануне, произошла вчера. Силовики сразу заявили, что звонок поступил с местного мобильного телефона и не имеет отношения к атакам лжеминеров из Украины, о которых ранее заявляли силовики. В мэрии Сургута не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации. В управлении МВД по ХМАО заявили, что дадут комментарии поздней, как и в следственном управлении следственного комитета по ХМАО. В региональном управлении ФСБ не ответили на звонок. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Автором сообщения о минировании школы №12 в Сургуте оказался четвероклассник из этой же школы. Когда он увидел, что всех эвакуировали, а учреждение оцеплено спецслужбами, он позвонил на номер 112 заявил, что сообщение о минировании ложное. «Спустя 4 часа сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего лжеминера. Как сообщили в городской администрации, вся информация передана сотрудникам полиции, решается вопрос о привлечении школьника к ответственности», — пишет издание 86.ru со ссылкой на свои источники. Эвакуация сургутской школы, как сообщало URA.RU накануне, произошла вчера. Силовики сразу заявили, что звонок поступил с местного мобильного телефона и не имеет отношения к атакам лжеминеров из Украины, о которых ранее заявляли силовики. В мэрии Сургута не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации. В управлении МВД по ХМАО заявили, что дадут комментарии поздней, как и в следственном управлении следственного комитета по ХМАО. В региональном управлении ФСБ не ответили на звонок.