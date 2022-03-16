16 марта 2022

СМИ: школу в Сургуте «минировал» ребенок. Его нашли за 4 часа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Позднее ребенок позвонил на номер 112 заявил, что сообщение о минировании ложное Фото:

Автором сообщения о минировании школы №12 в Сургуте оказался четвероклассник из этой же школы. Когда он увидел, что всех эвакуировали, а учреждение оцеплено спецслужбами, он позвонил на номер 112 заявил, что сообщение о минировании ложное.

«Спустя 4 часа сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего лжеминера. Как сообщили в городской администрации, вся информация передана сотрудникам полиции, решается вопрос о привлечении школьника к ответственности», — пишет издание 86.ru со ссылкой на свои источники.

Эвакуация сургутской школы, как сообщало URA.RU накануне, произошла вчера. Силовики сразу заявили, что звонок поступил с местного мобильного телефона и не имеет отношения к атакам лжеминеров из Украины, о которых ранее заявляли силовики. В мэрии Сургута не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации. В управлении МВД по ХМАО заявили, что дадут комментарии поздней, как и в следственном управлении следственного комитета по ХМАО. В региональном управлении ФСБ не ответили на звонок.

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Автором сообщения о минировании школы №12 в Сургуте оказался четвероклассник из этой же школы. Когда он увидел, что всех эвакуировали, а учреждение оцеплено спецслужбами, он позвонил на номер 112 заявил, что сообщение о минировании ложное. «Спустя 4 часа сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего лжеминера. Как сообщили в городской администрации, вся информация передана сотрудникам полиции, решается вопрос о привлечении школьника к ответственности», — пишет издание 86.ru со ссылкой на свои источники. Эвакуация сургутской школы, как сообщало URA.RU накануне, произошла вчера. Силовики сразу заявили, что звонок поступил с местного мобильного телефона и не имеет отношения к атакам лжеминеров из Украины, о которых ранее заявляли силовики. В мэрии Сургута не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации. В управлении МВД по ХМАО заявили, что дадут комментарии поздней, как и в следственном управлении следственного комитета по ХМАО. В региональном управлении ФСБ не ответили на звонок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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