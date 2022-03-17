Какова позиция Евгения Куйвашева по перечисленным бизнесменами вопросам, пока не известно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Екатеринбургские девелоперы, пострадавшие от ограничений, введенных Западом в ответ на спецоперацию России на Украине, отправили к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву двух делегатов. Это председатель гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников (по совместительству руководит компанией «Астон») и глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Именно они, по данным URA.RU, присутствовали на первом заседании областного штаба «по обеспечению стабильности экономики и социальной сферы».

Роли между Трапезниковым и Ананьевым были четко разделены. Первый пришел на закрытое совещание с просьбами от девелоперов, второй представлял компании, которые работают на бюджетных стройках («Атом» — постоянный подрядчик властей). Содержание доклада Трапезникова до последнего держалось в секрете. По слухам, в редактуре участвовали только крупнейшие игроки. Источник URA.RU, присутствовавший на штабе, запомнил три пожелания от бизнесменов.

«Первое — к Региональной энергетической комиссии [РЭК]. Прописать четкие сроки установления тарифов на подключение к сетям в индивидуальном порядке (говорят, бизнесмены и РЭК спорят об этом несколько месяцев — прим. URA.RU). Второе — к мингосимущества. Не повышать плату за аренду земли в 2022—2024 годах. Третье — к мэрам. Примерно то же самое: не повышать плату за аренду муниципальной земли в 2022 году», — поделился собеседник агентства.

Ананьев же, по неподтвержденным сведениям, просил о том, что уже проговаривалось на федеральном уровне, — увеличение сумм госконтрактов (из-за удорожания стройматериалов), увеличение авансирования на бюджетных объектах. «[Прозвучали ли по итогам их докладов какие-то решения?] Нет. Сегодня лишь заслушали предложения. Дальше их проанализируют», — поделился еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Узнать у самого Ананьева, так ли это, к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Трапезников также недоступен — он отказывается от комментариев. В сообщениях департамента информполитики региона и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова (в его telegram-канале) информации о докладах Ананьева и Трапезникова нет. Там лишь сказано, что первое заседание оперштаба действительно было посвящено строительной отрасли.

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