Куйвашев выбрал ответственных по борьбе с санкциями в регионе

Персональный состав рабочих групп губернатор утвердит 22 марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в оперштабе по сохранению экономики региона созданы рабочие группы и назначены руководители. Персональный состав групп Куйвашев утвердит 22 марта. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Созданы группы по отраслям нашей экономики, назначены руководители. Уже во вторник будет мною утвержден персональный состав каждой рабочей группы», — сказал губернатор.

Куйвашев отметил, что оперштабом будут выработаны меры поддержки малозащищенных слоев населения и людей, попавших в трудную ситуацию. «Мы анализируем все наши бюджетные возможности, но тем не менее, уже вчера был озвучен ряд федеральных инициатив, которые мы будем реализовывать у нас», — резюмировал губернатор.

Ранее URA.RU писало, что западные страны расширили санкции против России после начала спецоперации на Украине. В список попали представители оборонного сектора, спикер и депутаты Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной, передают «Дни.ру». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оперштаб, который займется сохранением экономики региона в условиях санкций. Первое заседание штаба запланировано на 17 марта 2022 года.

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