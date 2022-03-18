Иммунолог Крючков посоветовал брать отпуск после коронавируса

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После коронавируса надо дать организму восстановиться Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для восстановления после перенесенного коронавируса в легкой форме россиянам следует взять отпуск, чтобы дать организму отдых и совершать умеренные прогулки на свежем воздухе. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«В части случаев помогает отдых, отпуск и умеренные физические нагрузки. К умеренным физическим нагрузкам относится ходьба на свежем воздухе, тем более погода сейчас позволяет. Эти все вещи помогают, но не всем. Есть более тяжелые поражения, где нужна медикаментозная терапия, длительное лечение. Но в ряде случаев, когда есть недомогание, какие-то неприятные ощущения, ухудшение качества жизни, то отдыхом в значительней степени это снимается», — сказал Николай Крючков.

Собеседник агентства уточнил, что отпуск должен длиться от двух недель и дольше. «Две недели, это минимум. Лучше, конечно, месяц, то есть, длительный отдых, не пару дней. Понятно, что в нынешних условиях это сложно», — добавил он.

Также для восстановления поможет прием витаминов, заявил иммунолог. «Если пить в соответствии с инструкцией к применению БАДов или препаратов, то вреда вы не нанесете. Единственно, перебарщивать не надо, потому что через те же жирорастворимые витамины можно вызвать негативные эффекты, то есть, они накапливаются. Ну, и лечение. В случае необходимости нужно идти к врачу. Антикоагулянтная терапия, противовоспалительная терапия, кардиотропная терапия разного типа», — заключил Николай Крючков.

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Для восстановления после перенесенного коронавируса в легкой форме россиянам следует взять отпуск, чтобы дать организму отдых и совершать умеренные прогулки на свежем воздухе. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «В части случаев помогает отдых, отпуск и умеренные физические нагрузки. К умеренным физическим нагрузкам относится ходьба на свежем воздухе, тем более погода сейчас позволяет. Эти все вещи помогают, но не всем. Есть более тяжелые поражения, где нужна медикаментозная терапия, длительное лечение. Но в ряде случаев, когда есть недомогание, какие-то неприятные ощущения, ухудшение качества жизни, то отдыхом в значительней степени это снимается», — сказал Николай Крючков. Собеседник агентства уточнил, что отпуск должен длиться от двух недель и дольше. «Две недели, это минимум. Лучше, конечно, месяц, то есть, длительный отдых, не пару дней. Понятно, что в нынешних условиях это сложно», — добавил он. Также для восстановления поможет прием витаминов, заявил иммунолог. «Если пить в соответствии с инструкцией к применению БАДов или препаратов, то вреда вы не нанесете. Единственно, перебарщивать не надо, потому что через те же жирорастворимые витамины можно вызвать негативные эффекты, то есть, они накапливаются. Ну, и лечение. В случае необходимости нужно идти к врачу. Антикоагулянтная терапия, противовоспалительная терапия, кардиотропная терапия разного типа», — заключил Николай Крючков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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