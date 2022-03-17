17 марта 2022

Мэрия Екатеринбурга блокирует стройку высотки у входа в ЦПКиО

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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, парк маяковского, цпкио имени маяковского
Потенциальный арендатор участка площадью 6567 квадратных метров сможет обустроить там лишь парковку Фото:

Администрация Екатеринбурга наложит запрет на строительство жилой многоэтажки рядом со входом в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти.

Ранее стало известно, что свердловское мингосимущества выставило на торги земельный участок, где сейчас располагается парковка при спорткомплексе «Луч». Статус земли (Ц-2, общественно-деловая зона местного значения) позволяет возвести там высотку с жильем.

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«Чтобы избежать этого, [вице-мэр по строительству Рустам] Галямов решил присвоить этой земле статус Ц-3 (зона транспортной инфраструктуры). То есть строиться там будет нельзя — только парковка. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», — поделился источник. Узнать, так ли это, у самого Галямова к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.

Летом прошлого года мэр Алексей Орлов уже высказывал озабоченность территорией, примыкающей ко входу в ЦПКиО. Ему не понравилось, что на ней располагались аттракционы наподобие «лопни шарик». Проблему муниципальные власти решили передачей этой областной земли в постоянное пользование администрации ЦПКиО.

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Администрация Екатеринбурга наложит запрет на строительство жилой многоэтажки рядом со входом в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти. Ранее стало известно, что свердловское мингосимущества выставило на торги земельный участок, где сейчас располагается парковка при спорткомплексе «Луч». Статус земли (Ц-2, общественно-деловая зона местного значения) позволяет возвести там высотку с жильем. «Чтобы избежать этого, [вице-мэр по строительству Рустам] Галямов решил присвоить этой земле статус Ц-3 (зона транспортной инфраструктуры). То есть строиться там будет нельзя — только парковка. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», — поделился источник. Узнать, так ли это, у самого Галямова к моменту публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Летом прошлого года мэр Алексей Орлов уже высказывал озабоченность территорией, примыкающей ко входу в ЦПКиО. Ему не понравилось, что на ней располагались аттракционы наподобие «лопни шарик». Проблему муниципальные власти решили передачей этой областной земли в постоянное пользование администрации ЦПКиО.
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