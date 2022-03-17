Клинцевич: спецназовцы РФ показали пример мужества в Мариуполе

17 марта 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Бойцы спецназа РФ несколько дней были в окружении в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские спецназовцы, которые оказались в кольце в Мариуполе и сумели из него выбраться благодаря подоспевшей поддержке, показали всему миру пример мужества. Об этом URA.RU рассказал лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. По его словам, спецназовцы несколько дней оставались в окружении. Он добавил, что российским военным два раза предлагали сдаться и заявил, что каждый из них будет представлен к государственной награде. «Враг был повержен и отправлен в бегство с бросанием оружия техники и так далее. А спецназ был разблокирован, и он дальше продолжает свою задачу, показав пример мужества и стойкости всему миру. Одно только жалко, что бьются из-за этих разводок проклятых янки русские с русскими. Вот, что меня больше всего беспокоит. Но рано или поздно до них дойдет, увидят, осознают», — сказал Франц Клинцевич. Собеседник агентства подчеркнул, что видит разницу между ВСУ и нацбатальонами. «Я хочу сказать про присутствующих там нациков. Это враги. Я не говорю так про солдат и офицеров вооруженных сил Украины, которые выполняют присягу, с точки зрения того, что у них там есть президент. Но они, к сожалению, не знают и не понимают, что их президент — военный преступник, и все его окружение — военные преступники. И власть, которая перешла из одной руки в другую, пришла преступным путем под влиянием и при поддержке американских спецслужб», — уточнил он. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель, как заявлял российский лидер Владимир Путин, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и украинских националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские спецназовцы, которые оказались в кольце в Мариуполе и сумели из него выбраться благодаря подоспевшей поддержке, показали всему миру пример мужества. Об этом URA.RU рассказал лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. По его словам, спецназовцы несколько дней оставались в окружении. Он добавил, что российским военным два раза предлагали сдаться и заявил, что каждый из них будет представлен к государственной награде. «Враг был повержен и отправлен в бегство с бросанием оружия техники и так далее. А спецназ был разблокирован, и он дальше продолжает свою задачу, показав пример мужества и стойкости всему миру. Одно только жалко, что бьются из-за этих разводок проклятых янки русские с русскими. Вот, что меня больше всего беспокоит. Но рано или поздно до них дойдет, увидят, осознают», — сказал Франц Клинцевич. Собеседник агентства подчеркнул, что видит разницу между ВСУ и нацбатальонами. «Я хочу сказать про присутствующих там нациков. Это враги. Я не говорю так про солдат и офицеров вооруженных сил Украины, которые выполняют присягу, с точки зрения того, что у них там есть президент. Но они, к сожалению, не знают и не понимают, что их президент — военный преступник, и все его окружение — военные преступники. И власть, которая перешла из одной руки в другую, пришла преступным путем под влиянием и при поддержке американских спецслужб», — уточнил он. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель, как заявлял российский лидер Владимир Путин, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и украинских националистов.