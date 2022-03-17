Кадыров: бойцы РФ прорвали бандитское кольцо в Мариуполе

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.
«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», — написал Кадыров.
Военным РФ два раза предлагали сдаться, сообщил глава Чечни. Он отметил, что каждого бойца представят к государственной награде.
Ранее Кадыров сообщил, что Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают, заявил Кадыров.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», — написал Кадыров. Военным РФ два раза предлагали сдаться, сообщил глава Чечни. Он отметил, что каждого бойца представят к государственной награде. Ранее Кадыров сообщил, что Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают, заявил Кадыров.