Кадыров: бойцы РФ прорвали бандитское кольцо в Мариуполе

Российские бойцы прорвали бандитское кольцо вокруг спецназовцев, сообщил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.

«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», — написал Кадыров.

Военным РФ два раза предлагали сдаться, сообщил глава Чечни. Он отметил, что каждого бойца представят к государственной награде.

Ранее Кадыров сообщил, что Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают, заявил Кадыров.