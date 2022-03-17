Кадыров: бойцы РФ прорвали бандитское кольцо в Мариуполе

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XIX съезд всероссийской политической партии
Российские бойцы прорвали бандитское кольцо вокруг спецназовцев, сообщил Кадыров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.

«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», — написал Кадыров.

Военным РФ два раза предлагали сдаться, сообщил глава Чечни. Он отметил, что каждого бойца представят к государственной награде.

Ранее Кадыров сообщил, что Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают, заявил Кадыров.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что российским бойцам удалось прорвать кольцо вокруг спецназовцев РФ в Мариуполе. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», — написал Кадыров. Военным РФ два раза предлагали сдаться, сообщил глава Чечни. Он отметил, что каждого бойца представят к государственной награде. Ранее Кадыров сообщил, что Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают, заявил Кадыров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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