При освобождении населенного пункта Марьинка на Украине были ликвидированы три гражданина США. Об этом Народная милиция ДНР сообщила в своем telegram-канале, добавив информацию об уничтожении одного из опорных пунктов нацбатальона ВСУ.
«В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США. И другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круз Тоблина (Lt. Cruz Tomblin)», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что силами ВС РФ уничтожен опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады. При осмотре обнаружены гранатометы NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48 — все оружие иностранного происхождения.
При этом в Пентагоне заявили, что не знают ничего о погибших. Такую информацию приводит РИА «Новости».
При освобождении населенного пункта Марьинка на Украине были ликвидированы три гражданина США. Об этом Народная милиция ДНР сообщила в своем telegram-канале, добавив информацию об уничтожении одного из опорных пунктов нацбатальона ВСУ. «В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США. И другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круз Тоблина (Lt. Cruz Tomblin)», — говорится в сообщении. Отмечается также, что силами ВС РФ уничтожен опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады. При осмотре обнаружены гранатометы NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48 — все оружие иностранного происхождения. При этом в Пентагоне заявили, что не знают ничего о погибших. Такую информацию приводит РИА «Новости». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Об оккупации территории речи не идет. Во время всей спецоперации российская сторона корректно и бережно относится к мирным жителям.