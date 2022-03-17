Народная милиция ДНР: в Марьинке уничтожены 3 инструктора из США

17 марта 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Народная милиция ДНР сообщила о находках при ликвидации опорного пункта Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При освобождении населенного пункта Марьинка на Украине были ликвидированы три гражданина США. Об этом Народная милиция ДНР сообщила в своем telegram-канале, добавив информацию об уничтожении одного из опорных пунктов нацбатальона ВСУ. «В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США. И другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круз Тоблина (Lt. Cruz Tomblin)», — говорится в сообщении. Отмечается также, что силами ВС РФ уничтожен опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады. При осмотре обнаружены гранатометы NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48 — все оружие иностранного происхождения. При этом в Пентагоне заявили, что не знают ничего о погибших. Такую информацию приводит РИА «Новости». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Об оккупации территории речи не идет. Во время всей спецоперации российская сторона корректно и бережно относится к мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При освобождении населенного пункта Марьинка на Украине были ликвидированы три гражданина США. Об этом Народная милиция ДНР сообщила в своем telegram-канале, добавив информацию об уничтожении одного из опорных пунктов нацбатальона ВСУ. «В рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, обнаружен флаг штата Теннесси США. И другие предметы, позволившие идентифицировать погибших как капитана Майкла Хавкера (Cpt. Michael Hawker), лейтенанта Логана Шрума (Lt. Logan Shrum) и лейтенанта Круз Тоблина (Lt. Cruz Tomblin)», — говорится в сообщении. Отмечается также, что силами ВС РФ уничтожен опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады. При осмотре обнаружены гранатометы NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48 — все оружие иностранного происхождения. При этом в Пентагоне заявили, что не знают ничего о погибших. Такую информацию приводит РИА «Новости». После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Об оккупации территории речи не идет. Во время всей спецоперации российская сторона корректно и бережно относится к мирным жителям.