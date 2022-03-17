Байден пригрозит КНР мерами в случае поддержки спецоперации РФ

18 марта 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Китай ждут последствия за поддержку России, заявили в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, на которых обозначит последствия для Китая в случае поддержки спецоперации России. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Президент Байден проведет переговоры с председателем (КНР — прим. URA.RU) Си (Цзиньпином — прим. URA.RU) завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии», — завил Блинкен журналистам, передает РИА «Новости». У США не будет сомнений касательно применения мер в отношении Пекина, отметил Блинкен. Госсекретарь США также сообщил, что Вашингтон продолжает призыв ко всем странам, имеющим влияние на Россию, использовать любые способы воздействия, «чтобы заставить Москву завершить начатую войну». Китай отказывается осудить действия РФ и, придерживаясь нейтральной позиции, выражает России поддержку, заявил Блинкен. Ранее власти КНР выступили против антироссийских санкций, так как они дестабилизируют мировой рынок. Также сообщалось, что на встрече в Риме делегация США предупредила должностных лиц Китая о последствиях для Пекина в случае поддержки Москвы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, на которых обозначит последствия для Китая в случае поддержки спецоперации России. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Президент Байден проведет переговоры с председателем (КНР — прим. URA.RU) Си (Цзиньпином — прим. URA.RU) завтра и даст ясно понять, что Китай будет нести ответственность за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии», — завил Блинкен журналистам, передает РИА «Новости». У США не будет сомнений касательно применения мер в отношении Пекина, отметил Блинкен. Госсекретарь США также сообщил, что Вашингтон продолжает призыв ко всем странам, имеющим влияние на Россию, использовать любые способы воздействия, «чтобы заставить Москву завершить начатую войну». Китай отказывается осудить действия РФ и, придерживаясь нейтральной позиции, выражает России поддержку, заявил Блинкен. Ранее власти КНР выступили против антироссийских санкций, так как они дестабилизируют мировой рынок. Также сообщалось, что на встрече в Риме делегация США предупредила должностных лиц Китая о последствиях для Пекина в случае поддержки Москвы.