В результате обстрела погибло по меньше мере четыре человека Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные силы Украины (ВСУ) обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщила представитель местной временной администрации.

«Первые снаряды упали около полудня, именно в это время почти весь поселок — а это не меньше тысячи человек — получал российскую гумпомощь. Также удары нанесли в район сельсовета и местной школы. Там <…> находились люди и получали гумпомощь», — цитирует РИА «Новости» представителя администрации.

На данный момент известно о четырех погибших и двоих раненных, в числе которых девочка-подросток. Тех, кто получил ранения, отправили в Россию для оказания медицинской помощи.

По словам представителя администрации, обстрел вели из орудий калибром 152 миллиметра. Один из очевидцев рассказал, что видел, как снаряд убил бабушку и ранил ее внучку. Местная жительница сообщила, что до этого происшествия «все было тихо и спокойно, пока здесь русские стояли».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз проявляли жестокость по отношению к мирным жителям Украины. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России») в ночь на 17 марта подорвали здание театра в Мариуполе. Один из идеологов батальона Николай Кравченко был позже убит. Кроме того, в результате обстрела ВСУ, в Васильевке Ясиноватского района Донецкой республики обвалился дом, под завалами которого оказались его жители. Известны случаи, когда ВСУ продавали органы погибших военных.

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