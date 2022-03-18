Военные силы Украины (ВСУ) обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщила представитель местной временной администрации.
«Первые снаряды упали около полудня, именно в это время почти весь поселок — а это не меньше тысячи человек — получал российскую гумпомощь. Также удары нанесли в район сельсовета и местной школы. Там <…> находились люди и получали гумпомощь», — цитирует РИА «Новости» представителя администрации.
На данный момент известно о четырех погибших и двоих раненных, в числе которых девочка-подросток. Тех, кто получил ранения, отправили в Россию для оказания медицинской помощи.
По словам представителя администрации, обстрел вели из орудий калибром 152 миллиметра. Один из очевидцев рассказал, что видел, как снаряд убил бабушку и ранил ее внучку. Местная жительница сообщила, что до этого происшествия «все было тихо и спокойно, пока здесь русские стояли».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз проявляли жестокость по отношению к мирным жителям Украины. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России») в ночь на 17 марта подорвали здание театра в Мариуполе. Один из идеологов батальона Николай Кравченко был позже убит. Кроме того, в результате обстрела ВСУ, в Васильевке Ясиноватского района Донецкой республики обвалился дом, под завалами которого оказались его жители. Известны случаи, когда ВСУ продавали органы погибших военных.
Военные силы Украины (ВСУ) обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань, расположенный в Харьковской области. Об этом сообщила представитель местной временной администрации. «Первые снаряды упали около полудня, именно в это время почти весь поселок — а это не меньше тысячи человек — получал российскую гумпомощь. Также удары нанесли в район сельсовета и местной школы. Там <…> находились люди и получали гумпомощь», — цитирует РИА «Новости» представителя администрации. На данный момент известно о четырех погибших и двоих раненных, в числе которых девочка-подросток. Тех, кто получил ранения, отправили в Россию для оказания медицинской помощи. По словам представителя администрации, обстрел вели из орудий калибром 152 миллиметра. Один из очевидцев рассказал, что видел, как снаряд убил бабушку и ранил ее внучку. Местная жительница сообщила, что до этого происшествия «все было тихо и спокойно, пока здесь русские стояли». Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз проявляли жестокость по отношению к мирным жителям Украины. Так, боевики нацбатальона «Азов» (запрещен в России») в ночь на 17 марта подорвали здание театра в Мариуполе. Один из идеологов батальона Николай Кравченко был позже убит. Кроме того, в результате обстрела ВСУ, в Васильевке Ясиноватского района Донецкой республики обвалился дом, под завалами которого оказались его жители. Известны случаи, когда ВСУ продавали органы погибших военных.