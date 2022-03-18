Глава Крыма: в Херсонской области люди получат зарплаты в рублях

Жители Херсонской области будут получать зарплаты и пенсии в российских рублях, т. к. у уполномоченных органов нет гривен. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«В приграничной нам Херсонской области практически гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что уполномоченные органы власти занимаются в том числе решением вопроса выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Процесс идет постепенно. Гривны у нас нет, а людям платить необходимо», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Миллет».
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о возобновлении Крыма экономических отношений с Херсонской областью.
Жители Херсонской области будут получать зарплаты и пенсии в российских рублях, т. к. у уполномоченных органов нет гривен. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «В приграничной нам Херсонской области практически гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что уполномоченные органы власти занимаются в том числе решением вопроса выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Процесс идет постепенно. Гривны у нас нет, а людям платить необходимо», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Миллет». Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о возобновлении Крыма экономических отношений с Херсонской областью.