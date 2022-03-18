Россиян предупредили о резком росте цен на яйца до 40%

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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, фрукты, яйца, ценники, ценник, полки магазина
Цены растут в связи с валютным курсом Фото:

В связи с повышением валютного курса цены на яйца в России могут вырасти до 40% уже в этом месяце. Об этом сообщили производители продукции.

«Вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%. Выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому участники рынка из-за взлета курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Росптицесоюзе.

Ранее сообщалось, что Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Для это можно продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг.

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В связи с повышением валютного курса цены на яйца в России могут вырасти до 40% уже в этом месяце. Об этом сообщили производители продукции. «Вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%. Выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому участники рынка из-за взлета курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Росптицесоюзе. Ранее сообщалось, что Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Для это можно продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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