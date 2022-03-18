Россиян предупредили о резком росте цен на яйца до 40%

18 марта 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Цены растут в связи с валютным курсом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В связи с повышением валютного курса цены на яйца в России могут вырасти до 40% уже в этом месяце. Об этом сообщили производители продукции. «Вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%. Выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому участники рынка из-за взлета курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40%», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники в Росптицесоюзе. Ранее сообщалось, что Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Для это можно продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В связи с повышением валютного курса цены на яйца в России могут вырасти до 40% уже в этом месяце. Об этом сообщили производители продукции. «Вслед за производителями других базовых товаров птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, которые в рознице уже подорожали на 25%. Выпуск яиц внутри страны на треть зависит от импорта, поэтому участники рынка из-за взлета курса валют ожидают в ближайший месяц рост цен еще до 40%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Росптицесоюзе. Ранее сообщалось, что Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Для это можно продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг.