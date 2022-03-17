Губернатор Шумков подарил цветы любимой певице. Фото

18 марта 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поделился впечатлениями от концерта Пелагеи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков сходил на концерт певицы Пелагеи, который прошел в областной филармонии, и подарил ей букет цветов. Фотографиями глава региона поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Шумков говорил, что Пелагея — его любимая певица. «Пелагея… Умница. Красавица. Душа… Русская душа!» — подписал фотографии губернатор. Публикацию он сопроводил хештегами #РусскийЗвучитПравильно и #РусскийЗвучитГордо. Также URA.RU сообщало, что Шумков называл Пелагею своей любимой исполнительницей. Это заявление он сделал, выложив на своей странице в соцсетях ее клип в качестве доказательства, что сам ведет аккаунт во «ВКонтакте». В 2019 году региональное управление культуры вело переговоры с Пелагеей насчет концерта в Кургане, но тогда она не смогла приехать. Вадим Шумков встретился с Пелагеей Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сходил на концерт певицы Пелагеи, который прошел в областной филармонии, и подарил ей букет цветов. Фотографиями глава региона поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Шумков говорил, что Пелагея — его любимая певица. «Пелагея… Умница. Красавица. Душа… Русская душа!» — подписал фотографии губернатор. Публикацию он сопроводил хештегами #РусскийЗвучитПравильно и #РусскийЗвучитГордо. Также URA.RU сообщало, что Шумков называл Пелагею своей любимой исполнительницей. Это заявление он сделал, выложив на своей странице в соцсетях ее клип в качестве доказательства, что сам ведет аккаунт во «ВКонтакте». В 2019 году региональное управление культуры вело переговоры с Пелагеей насчет концерта в Кургане, но тогда она не смогла приехать.