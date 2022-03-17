17 марта 2022
16 марта 2022

Губернатор Шумков подарил цветы любимой певице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Научная педагогическая конференция. Курган, шумков вадим, портрет
Вадим Шумков поделился впечатлениями от концерта Пелагеи Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сходил на концерт певицы Пелагеи, который прошел в областной филармонии, и подарил ей букет цветов. Фотографиями глава региона поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Шумков говорил, что Пелагея — его любимая певица.

«Пелагея… Умница. Красавица. Душа… Русская душа!» — подписал фотографии губернатор. Публикацию он сопроводил хештегами #РусскийЗвучитПравильно и #РусскийЗвучитГордо.

Также URA.RU сообщало, что Шумков называл Пелагею своей любимой исполнительницей. Это заявление он сделал, выложив на своей странице в соцсетях ее клип в качестве доказательства, что сам ведет аккаунт во «ВКонтакте». В 2019 году региональное управление культуры вело переговоры с Пелагеей насчет концерта в Кургане, но тогда она не смогла приехать.

Вадим Шумков встретился с Пелагеей
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сходил на концерт певицы Пелагеи, который прошел в областной филармонии, и подарил ей букет цветов. Фотографиями глава региона поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Шумков говорил, что Пелагея — его любимая певица. «Пелагея… Умница. Красавица. Душа… Русская душа!» — подписал фотографии губернатор. Публикацию он сопроводил хештегами #РусскийЗвучитПравильно и #РусскийЗвучитГордо. Также URA.RU сообщало, что Шумков называл Пелагею своей любимой исполнительницей. Это заявление он сделал, выложив на своей странице в соцсетях ее клип в качестве доказательства, что сам ведет аккаунт во «ВКонтакте». В 2019 году региональное управление культуры вело переговоры с Пелагеей насчет концерта в Кургане, но тогда она не смогла приехать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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