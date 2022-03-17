17 марта 2022
16 марта 2022

В ЯНАО «Л’Этуаль» нашел способ борьбы со спекулянтами

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бутика Chanel. Екатеринбург, косметика
В одни руки в магазине продают не более двух одинаковых средств одного бренда Фото:
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Магазин парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» ограничил продажу товаров в ЯНАО. Как сообщили URA.RU в магазине сети в Новом Уренгое, в одни руки можно купить не более двух одинаковых средств одного бренда.

«В „Л’Этуаль“ можно приобрести не более двух одинаковых средств одного бренда, потому что начали приходить спекулянты и просить продать им по 10 штук тонального средства „Chanel“, например. Чтобы избежать ажиотажа и паники было решено прибегнуть к таким мерам», — сообщил корреспонденту URA.RU продавец.

Ограничения коснулись не только косметики, но и парфюмерии. По словам консультанта, запасы на складе есть, а на некоторые бренды сейчас идет переоценка. В магазине также отметили, что на люксовую косметику и парфюмерию скидки по карте «Л’Этуаль» действовать не будут.

Ранее URA.RU сообщало, что на Россию из-за спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые, по словам их лидеров, должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере. В связи с этим некоторые иностранные бренды заявили о приостановке деятельности на российском рынке.

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Магазин парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» ограничил продажу товаров в ЯНАО. Как сообщили URA.RU в магазине сети в Новом Уренгое, в одни руки можно купить не более двух одинаковых средств одного бренда. «В „Л’Этуаль“ можно приобрести не более двух одинаковых средств одного бренда, потому что начали приходить спекулянты и просить продать им по 10 штук тонального средства „Chanel“, например. Чтобы избежать ажиотажа и паники было решено прибегнуть к таким мерам», — сообщил корреспонденту URA.RU продавец. Ограничения коснулись не только косметики, но и парфюмерии. По словам консультанта, запасы на складе есть, а на некоторые бренды сейчас идет переоценка. В магазине также отметили, что на люксовую косметику и парфюмерию скидки по карте «Л’Этуаль» действовать не будут. Ранее URA.RU сообщало, что на Россию из-за спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые, по словам их лидеров, должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере. В связи с этим некоторые иностранные бренды заявили о приостановке деятельности на российском рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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