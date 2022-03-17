В одни руки в магазине продают не более двух одинаковых средств одного бренда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Магазин парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» ограничил продажу товаров в ЯНАО. Как сообщили URA.RU в магазине сети в Новом Уренгое, в одни руки можно купить не более двух одинаковых средств одного бренда.

«В „Л’Этуаль“ можно приобрести не более двух одинаковых средств одного бренда, потому что начали приходить спекулянты и просить продать им по 10 штук тонального средства „Chanel“, например. Чтобы избежать ажиотажа и паники было решено прибегнуть к таким мерам», — сообщил корреспонденту URA.RU продавец.

Ограничения коснулись не только косметики, но и парфюмерии. По словам консультанта, запасы на складе есть, а на некоторые бренды сейчас идет переоценка. В магазине также отметили, что на люксовую косметику и парфюмерию скидки по карте «Л’Этуаль» действовать не будут.

Ранее URA.RU сообщало, что на Россию из-за спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые, по словам их лидеров, должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере. В связи с этим некоторые иностранные бренды заявили о приостановке деятельности на российском рынке.