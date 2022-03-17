Екатеринбурженке отказались отдавать уже оплаченный телевизор

Екатеринбурженке предложили доплатить еще 27 тысяч Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Работники магазина сети «МВидео» отказались отдавать екатеринбурженке Ольге телевизор, за который она уже заплатила, и попросили внести еще 27 тысяч. Об этом она сообщила журналистам.

«Обратилась в поддержку, ответили, что по моему заказу нет курьерской доставки, и отменили заказ. Предложили приехать забрать самой, но по новой цене», — цитирует портал Е1.ru екатеринбурженку. Она отметила, что уже внесла стопроцентную предоплату за телевизор 55 тысяч рублей, но за 11 дней, пока Ольга ждала доставку, он подорожал до 82 тысяч.

Когда Ольга отказалась доплачивать, ей вернули деньги, но купить телевизор за эту же цену у нее не получилось. По информации портала, она собралась жаловаться на работников магазина в Роспотребнадзор.

В пресс-службе торговой сети уточнили, что ситуация произошла из-за того, что телевизор, выбранный Ольгой, выкупили в магазине раньше, чем успели оформить доставку. В таком случае менеджеры предлагают выбрать другую модель по схожей цене. Однако к моменту предполагаемой доставки телевизоры выросли в цене.

Екатеринбуржцы начали пугаться возможности роста цен после введения западными странами антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ограничения наносят ущерб рядовым гражданам РФ. Президент сравнил такое поведение с войной, ведущейся экономическими, политическими и информационными средствами.

Новый пакет санкций был принят после начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля. Перед военными РФ поставили задачу провести демилитаризацию и денацификацию Украины, усилившей обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик, с которыми вела войну на протяжении восьми лет.

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