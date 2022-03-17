До покупателей подозрительная обувь не дойдет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском торговом центре «Ханой» возле рынка «Таганский ряд» изъяли 155 тысяч пар спортивной обуви без маркировки. Кроссовки торговых марок Nike, Adidas и Reebok будут уничтожены, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ).

«Незаконную продукцию таможенники обнаружили в ходе проверки центра оптово-розничной торговли „Ханой“ в Екатеринбурге. На складе площадью 800 квадратных метров на нескольких уровнях размещались партии мужских и женских кроссовок разных моделей с лейблами торговых марок Nike, Adidas, Reebok и других. Это крупнейшая партия немаркированной обуви, изъятая из незаконного оборота сотрудниками таможни на внутреннем рынке Свердловской области с момента введения обязательной маркировки данных товаров», — уточнили в отделе по связям с общественностью УТУ.

Таможенники добавили, что стоимость незаконной партии оценивается в 85 млн рублей. Документы, которые предъявила на товар фирма-продавец, не позволили идентифицировать кроссовки. Владельца обуви привлекли к административной ответственности, а саму продукцию изъяли. «Товар без маркировки по решению суда будет уничтожен в установленном порядке», — сообщили в таможне.

Новые кроссовки непонятного происхождения уничтожат Фото: Уральское таможенное управление

Маркировка обуви не позволила идентифицировать производителя Фото: Уральское таможенное управление