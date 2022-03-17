17 марта 2022

В Екатеринбурге сожгут 155 тысяч пар обуви Nike, Adidas и Reebok. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос старого здания ТЦ
До покупателей подозрительная обувь не дойдет (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском торговом центре «Ханой» возле рынка «Таганский ряд» изъяли 155 тысяч пар спортивной обуви без маркировки. Кроссовки торговых марок Nike, Adidas и Reebok будут уничтожены, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ).

«Незаконную продукцию таможенники обнаружили в ходе проверки центра оптово-розничной торговли „Ханой“ в Екатеринбурге. На складе площадью 800 квадратных метров на нескольких уровнях размещались партии мужских и женских кроссовок разных моделей с лейблами торговых марок Nike, Adidas, Reebok и других. Это крупнейшая партия немаркированной обуви, изъятая из незаконного оборота сотрудниками таможни на внутреннем рынке Свердловской области с момента введения обязательной маркировки данных товаров», — уточнили в отделе по связям с общественностью УТУ.

Таможенники добавили, что стоимость незаконной партии оценивается в 85 млн рублей. Документы, которые предъявила на товар фирма-продавец, не позволили идентифицировать кроссовки. Владельца обуви привлекли к административной ответственности, а саму продукцию изъяли. «Товар без маркировки по решению суда будет уничтожен в установленном порядке», — сообщили в таможне.

Новые кроссовки непонятного происхождения уничтожат
Фото:
Маркировка обуви не позволила идентифицировать производителя
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В екатеринбургском торговом центре «Ханой» возле рынка «Таганский ряд» изъяли 155 тысяч пар спортивной обуви без маркировки. Кроссовки торговых марок Nike, Adidas и Reebok будут уничтожены, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ). «Незаконную продукцию таможенники обнаружили в ходе проверки центра оптово-розничной торговли „Ханой“ в Екатеринбурге. На складе площадью 800 квадратных метров на нескольких уровнях размещались партии мужских и женских кроссовок разных моделей с лейблами торговых марок Nike, Adidas, Reebok и других. Это крупнейшая партия немаркированной обуви, изъятая из незаконного оборота сотрудниками таможни на внутреннем рынке Свердловской области с момента введения обязательной маркировки данных товаров», — уточнили в отделе по связям с общественностью УТУ. Таможенники добавили, что стоимость незаконной партии оценивается в 85 млн рублей. Документы, которые предъявила на товар фирма-продавец, не позволили идентифицировать кроссовки. Владельца обуви привлекли к административной ответственности, а саму продукцию изъяли. «Товар без маркировки по решению суда будет уничтожен в установленном порядке», — сообщили в таможне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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