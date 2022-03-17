Полковник ФСБ стал помощником спикера челябинского парламента

Высокопоставленный экс-сотрудник ФСБ пришел на работу в заксобрание Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советником председателя законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева назначен Феликс Шарифуллин, сообщили URA.RU источники в ЗСО. Новый сотрудник является полковником ФСБ в запасе.

«Ранее Шарифуллин занимал должность советника губернатора области в качестве прикрепленного сотрудника. Затем он вышел в запас и сменил работу, каких-то претензий к нему не было ни по службе, ни в правительстве», — рассказал инсайдер URA.RU.

«Действительно, Феликс Шарифуллин работает в законодательном собрании. Его должность — советник председателя ЗСО», — подтвердили URA.RU в пресс-службе регионального парламента, воздержавшись от иных комментариев.