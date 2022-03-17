17 марта 2022

Полковник ФСБ стал помощником спикера челябинского парламента

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по местному самоуправлению и внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга, значок, фсб, безопасность, герб
Высокопоставленный экс-сотрудник ФСБ пришел на работу в заксобрание Челябинской области Фото:

Советником председателя законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева назначен Феликс Шарифуллин, сообщили URA.RU источники в ЗСО. Новый сотрудник является полковником ФСБ в запасе.

«Ранее Шарифуллин занимал должность советника губернатора области в качестве прикрепленного сотрудника. Затем он вышел в запас и сменил работу, каких-то претензий к нему не было ни по службе, ни в правительстве», — рассказал инсайдер URA.RU.

«Действительно, Феликс Шарифуллин работает в законодательном собрании. Его должность — советник председателя ЗСО», — подтвердили URA.RU в пресс-службе регионального парламента, воздержавшись от иных комментариев.

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Советником председателя законодательного собрания Челябинской области Александра Лазарева назначен Феликс Шарифуллин, сообщили URA.RU источники в ЗСО. Новый сотрудник является полковником ФСБ в запасе. «Ранее Шарифуллин занимал должность советника губернатора области в качестве прикрепленного сотрудника. Затем он вышел в запас и сменил работу, каких-то претензий к нему не было ни по службе, ни в правительстве», — рассказал инсайдер URA.RU. «Действительно, Феликс Шарифуллин работает в законодательном собрании. Его должность — советник председателя ЗСО», — подтвердили URA.RU в пресс-службе регионального парламента, воздержавшись от иных комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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