DJ Jerry Ham получил шесть лет лишения свободы в колонии, но еще может обжаловать приговор (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Константин Макаров, более известный как DJ Jerry Ham, приговорен к шести годам заключения в колонии за смертельное ДТП на трассе Тюмень — Курган, в котором погибли четверо человек, включая ребенка. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Оглашен приговор Константину Макарову. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении. Суд также лишил его права управления транспортным средством, и взыскал 800 000 рублей компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Макаров изначально не признавал свою вину в смертельном ДТП, и на последнем заседании также этого не сделал. У осужденного есть 10 дней на обжалование приговора.

Авария на трассе Тюмень — Курган, в которой погибли четверо человек (водитель 22-х лет, муж и жена 43 и 45 лет, а также их четырехлетняя дочь), случилась 21 сентября 2020 года. Infinity выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой». По версии Макарова причиной стал кабан, оказавшийся на дороге.

Ранее URA.RU писало, что родственники погибшего водителя «Лады» опасались, что Макаров уйдет от ответственности. Они предъявляли претензии к ходу следствия, пытались доказать, что животное виновник не сбивал, а улики были сфальсифицированы.

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