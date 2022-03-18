Свердловский депутат стал заместителем губернатора Куйвашева

Сергей Никонов займется свердловскими проектами «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания, глава комитета по экологи Сергей Никонов назначен замом секретаря областного отделения «Единой России» — губернатора Евгения Куйвашева. Такое решение было принято на заседании президиума регионального политсовета, информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ячейки.

«Согласно решению [президиума], у секретаря регионального отделения появляется заместитель, отвечающий за проектную деятельность партии. На эту должность единогласно утвержден Сергей Никонов», — рассказали в пресс-службе реготделения. Ожидается, что новый зам Куйвашева будет лично курировать все партийные проекты в Свердловской области.

Сам Никонов, комментируя свое назначение, анонсировал, что в «непростых сложившихся условиях» проектам ЕР будет удаляться еще большее внимание. «Одной из основных задач я вижу вовлечение в наши партпроекты как можно большего числа граждан», — поделился планами Никонов.

Разговоры о скором назначении нового заместителя Куйвашева в «Единой России» шли в политкругах с начала февраля. Уже тогда было известно, что место займет один из влиятельных депутатов заксо. По данным URA.RU, помимо Никонова, на пост рассматривались два вице-спикера — Виктор Якимов и Михаил Клименко.

Губернатора Куйвашева официально избрали секретарем отделения «Единой России» на областной конференции 22 января. До этого он полтора месяца руководил ячейкой в статусе исполняющего обязанности. В тот же день были избраны четыре его заместителя по партии: мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, депутат и профессиональный гонщик Сергей Карякин и глава регисполкома ЕР Дмитрий Жуков.

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