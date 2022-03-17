Губернатор Шумков придумал, как упростить жизнь бизнесу

Вадим Шумков предложил заменить для малого бизнеса десятки форм отчетности одной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что представителям малого бизнеса нужно разрешить сдавать упрощенную форму отчета со всей необходимой информацией для всех органов. По его словам, это позволит упростить жизнь бизнесменам, которые сейчас вынуждены сдавать десятки форм отчетности.

«Касательно освобождения малого бизнеса от проверок. Правильное решение. Своевременное. Но нужно больше. Мы уже лет пять долбим коллег незатейливым предложением: уйти от предоставления каждым из миллионов предприятий и предпринимателей огромного количества различных форм отчетности по широкому набору инстанций. „Опора России“ насчитала более 40 таких форм», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор считает, что сейчас бизнесу приходится содержать дополнительных сотрудников, которые занимаются только заполнением и сдачей этих форм. Это приводит к дополнительным издержкам и, как результат, росту себестоимости продукции. Кроме того, формы и правила их заполнения постоянно меняются.

«Не надо всего этого. Нужно предоставить возможность ИП и ООО вместе с декларацией или балансом сдавать единую упрощенную форму отчета, в которой собрана вся необходимая информация для всех органов, в электронном виде. А все уполномоченные органы и инстанции пусть берут ее из этой единой базы, кому что требуется», — считает Шумков. Исключение он предлагает сделать для отдельных видов деятельности. Например, для ломбардов и производства опасных веществ.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков направил в правительство РФ свои предложения со срочными мерами по развитию экономики страны. Позже он заявил о необходимости возвращения к плановой экономике.

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