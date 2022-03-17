17 марта 2022

Жителям Курганской области продавали просроченное мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
Просроченный люля-кебаб продавали в магазинах Шадринска Фото:

В магазинах Шадринска (Курганская область) продавали люля-кебаб (мясной фарш, нанизанный на шампур), срок годности которого закончился 25 февраля. Об этом URA.RU 18 марта сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям,

«9 марта на предприятии был оформлен ветеринарно-сопроводительный документ, по которому партия мясного полуфабриката (люля-кебаб), срок годности которой закончился еще 25 февраля, была отправлена в г. Шадринск для реализации. Лицу, оформившему ветеринарный сопроводительный документ на просроченную продукцию, управление направило предупреждение», — рассказали в пресс-службе.

Нарушение обнаружили 17 марта. Если проверяющие выявят повторное нарушение, у организации приостановят регистрацию в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий».

Ранее стало известно, что в Макушинском муниципальном округе на местном рынке продавали молоко коров, которые были носителями лейкоза. Тогда местные власти попросили покупателей спрашивать у продавцов документы, подтверждающие безопасность молока.

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В магазинах Шадринска (Курганская область) продавали люля-кебаб (мясной фарш, нанизанный на шампур), срок годности которого закончился 25 февраля. Об этом URA.RU 18 марта сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, «9 марта на предприятии был оформлен ветеринарно-сопроводительный документ, по которому партия мясного полуфабриката (люля-кебаб), срок годности которой закончился еще 25 февраля, была отправлена в г. Шадринск для реализации. Лицу, оформившему ветеринарный сопроводительный документ на просроченную продукцию, управление направило предупреждение», — рассказали в пресс-службе. Нарушение обнаружили 17 марта. Если проверяющие выявят повторное нарушение, у организации приостановят регистрацию в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Ранее стало известно, что в Макушинском муниципальном округе на местном рынке продавали молоко коров, которые были носителями лейкоза. Тогда местные власти попросили покупателей спрашивать у продавцов документы, подтверждающие безопасность молока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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