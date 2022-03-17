Жителям Курганской области продавали просроченное мясо

Просроченный люля-кебаб продавали в магазинах Шадринска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В магазинах Шадринска (Курганская область) продавали люля-кебаб (мясной фарш, нанизанный на шампур), срок годности которого закончился 25 февраля. Об этом URA.RU 18 марта сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям,

«9 марта на предприятии был оформлен ветеринарно-сопроводительный документ, по которому партия мясного полуфабриката (люля-кебаб), срок годности которой закончился еще 25 февраля, была отправлена в г. Шадринск для реализации. Лицу, оформившему ветеринарный сопроводительный документ на просроченную продукцию, управление направило предупреждение», — рассказали в пресс-службе.

Нарушение обнаружили 17 марта. Если проверяющие выявят повторное нарушение, у организации приостановят регистрацию в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий».

Ранее стало известно, что в Макушинском муниципальном округе на местном рынке продавали молоко коров, которые были носителями лейкоза. Тогда местные власти попросили покупателей спрашивать у продавцов документы, подтверждающие безопасность молока.