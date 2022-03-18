Лавров назвал основных союзников России

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россия готова к сотрудничеству с теми кто готов действовать на основе взаимоуважения Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут слушать указы США и готовы действовать на основе взаимоуважения. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия готова к сотрудничеству с данными странами.

«Ряд стран, в том числе Китай, Индия, Бразилия, Мексика, не станут плясать под дудку США. Россия по-прежнему готова к сотрудничеству с теми, кто готов действовать на основе взаимоуважения, это относится к странам на востоке», — рассказал Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Ранее сообщалось, что Китай придерживается независимой позиции по специальной операции на Украине. КНР считает угрозы США в адрес страны безответственными и бесполезными, а антироссийские санкции дестабилизирующими мировой рынок. Президент Сирии Башар Асад заявил, что страны Запада ведут против России многолетнею политику беспрецедентной дискриминации. До этого в Кремле заявили, что США оказывают сильное давление на многие страны из-за ситуации вокруг Украины и сохранения партнерских отношений с Россией.

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Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут слушать указы США и готовы действовать на основе взаимоуважения. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия готова к сотрудничеству с данными странами. «Ряд стран, в том числе Китай, Индия, Бразилия, Мексика, не станут плясать под дудку США. Россия по-прежнему готова к сотрудничеству с теми, кто готов действовать на основе взаимоуважения, это относится к странам на востоке», — рассказал Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Ранее сообщалось, что Китай придерживается независимой позиции по специальной операции на Украине. КНР считает угрозы США в адрес страны безответственными и бесполезными, а антироссийские санкции дестабилизирующими мировой рынок. Президент Сирии Башар Асад заявил, что страны Запада ведут против России многолетнею политику беспрецедентной дискриминации. До этого в Кремле заявили, что США оказывают сильное давление на многие страны из-за ситуации вокруг Украины и сохранения партнерских отношений с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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