В Китае ответили на угрозы Блинкена по Украине

Китай придерживается независимой позиции о специальной операции на Украине и считает угрозы США в адрес страны безответственными и бесполезными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Попытки США оказать давление на Китай из-за Украины безответственны и бесполезны. В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом. Китай придерживается независимой позиции», — передает РИА «Новости» слова Лицзяня.
Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель операции — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации. Президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозили Китаю «последствиями» в случае, если страна поддержит Россию. Китай не стал поддерживать резолюцию США, направленную против России, пишет RT.
Китай придерживается независимой позиции о специальной операции на Украине и считает угрозы США в адрес страны безответственными и бесполезными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Попытки США оказать давление на Китай из-за Украины безответственны и бесполезны. В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом. Китай придерживается независимой позиции», — передает РИА «Новости» слова Лицзяня. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель операции — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации. Президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозили Китаю «последствиями» в случае, если страна поддержит Россию. Китай не стал поддерживать резолюцию США, направленную против России, пишет RT.