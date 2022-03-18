В Китае ответили на угрозы Блинкена по Украине 18 марта 2022 в 14:04 Размер текста - 17 + Китай придерживается независимой позиции по Украине, заявил Чжао Лицзянь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай придерживается независимой позиции о специальной операции на Украине и считает угрозы США в адрес страны безответственными и бесполезными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Попытки США оказать давление на Китай из-за Украины безответственны и бесполезны. В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом. Китай придерживается независимой позиции», — передает РИА «Новости» слова Лицзяня. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель операции — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации. Президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозили Китаю «последствиями» в случае, если страна поддержит Россию. Китай не стал поддерживать резолюцию США, направленную против России, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Китай придерживается независимой позиции о специальной операции на Украине и считает угрозы США в адрес страны безответственными и бесполезными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Попытки США оказать давление на Китай из-за Украины безответственны и бесполезны. В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом. Китай придерживается независимой позиции», — передает РИА «Новости» слова Лицзяня. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель операции — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации. Президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозили Китаю «последствиями» в случае, если страна поддержит Россию. Китай не стал поддерживать резолюцию США, направленную против России, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям