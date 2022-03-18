В Китае ответили на угрозы Блинкена по Украине

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай придерживается независимой позиции по Украине, заявил Чжао Лицзянь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай придерживается независимой позиции о специальной операции на Украине и считает угрозы США в адрес страны безответственными и бесполезными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Попытки США оказать давление на Китай из-за Украины безответственны и бесполезны. В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом. Китай придерживается независимой позиции», — передает РИА «Новости» слова Лицзяня.

Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель операции — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации. Президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозили Китаю «последствиями» в случае, если страна поддержит Россию. Китай не стал поддерживать резолюцию США, направленную против России, пишет RT.

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Китай придерживается независимой позиции о специальной операции на Украине и считает угрозы США в адрес страны безответственными и бесполезными. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Попытки США оказать давление на Китай из-за Украины безответственны и бесполезны. В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом. Китай придерживается независимой позиции», — передает РИА «Новости» слова Лицзяня. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель операции — спасти жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили начало спецоперации. Президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозили Китаю «последствиями» в случае, если страна поддержит Россию. Китай не стал поддерживать резолюцию США, направленную против России, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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