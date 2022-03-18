Асад вступился за Россию из-за «беспрецедентной дискриминации»

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Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и сирийской провинции Хомс. Ханты-Мансийск, флажки, флаг сирии, флаг россии
Уровень ненависти Запада к России беспрецедентен, считает Башар Асад Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада ведут против России многолетнею политику беспрецедентной дискриминации. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

«Уровень ненависти Запада к России беспрецедентен. Запад лжет на каждом шагу и заинтересован только в том, чтобы контролировать мир и грабить. Запад доказал, что международное право его совершенно не заботит. Он растоптал международные правовые институты и превратил весь мир в джунгли. Политика Запада по дискриминации России совершенно беспрецедентна», — передают «Известия» слова Асада.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Сирии Башар Джаафари заявил, что США толкали Украину на конфликт с Россией, чтобы отрезать Европу от российского газа. Башар Асад публично выступил с поддержкой специальной операции на Украине, пишет RT. Сирийский лидер заявил, что Запад поддерживает террористов и нацистов на Украине.

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Страны Запада ведут против России многолетнею политику беспрецедентной дискриминации. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад. «Уровень ненависти Запада к России беспрецедентен. Запад лжет на каждом шагу и заинтересован только в том, чтобы контролировать мир и грабить. Запад доказал, что международное право его совершенно не заботит. Он растоптал международные правовые институты и превратил весь мир в джунгли. Политика Запада по дискриминации России совершенно беспрецедентна», — передают «Известия» слова Асада. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД Сирии Башар Джаафари заявил, что США толкали Украину на конфликт с Россией, чтобы отрезать Европу от российского газа. Башар Асад публично выступил с поддержкой специальной операции на Украине, пишет RT. Сирийский лидер заявил, что Запад поддерживает террористов и нацистов на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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