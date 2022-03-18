Лавров назвал Украину главным проектом биолабораторий США

18 марта 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Россия будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на заседании ООН, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «США развернули более 300 биолабораторий по всему миру, многие из которых находятся в бывших республиках СССР. Украина, возможно, — это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который распоряжается деятельностью этих лабораторий. Россия будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на заседании ООН», — сказал Лавров в интервью RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Минобороны РФ обнаружило сеть биолабораторий, которые занимались изучением опасных патогенов. Президент России Владимир Путин заявил, что эти лаборатории контролирует Пентагон, сообщает телеканал 360. Интернет-издание «Блейз» (США) не исключает возможности использования радикалами патогенов для организации диверсий в густонаселенных районах страны и последующего обвинения РФ в применении биологического оружия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина может являться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биологических лабораторий. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «США развернули более 300 биолабораторий по всему миру, многие из которых находятся в бывших республиках СССР. Украина, возможно, — это крупнейший проект с точки зрения Пентагона, который распоряжается деятельностью этих лабораторий. Россия будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на заседании ООН», — сказал Лавров в интервью RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого Минобороны РФ обнаружило сеть биолабораторий, которые занимались изучением опасных патогенов. Президент России Владимир Путин заявил, что эти лаборатории контролирует Пентагон, сообщает телеканал 360. Интернет-издание «Блейз» (США) не исключает возможности использования радикалами патогенов для организации диверсий в густонаселенных районах страны и последующего обвинения РФ в применении биологического оружия.