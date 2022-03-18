В Кремле раскрыли главный источник сил Путина

18 марта 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин находит силы двигаться дальше благодаря людям, которые его поддерживают Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин находил силы двигаться дальше благодаря людям которые всегда его поддерживают. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Каждый раз, когда Путин выступает перед людьми, это люди которые его поддерживают. Это люди, которые с ним и в радости, и трудные моменты. Он на них рассчитывает. Это люди, которые дают ему силу идти дальше. Мы все стали важными людьми для него, но это не меняет нашей сути. Глаза у него как горели, так и горят», — сообщил во время конферец-колла Песков. Владимир Путин планирует обратиться к жителям РФ 18 марта в 15:00 сообщает «Царьград». Политический эксперт считает, что выступление главы государства «будет касаться событий вокруг присоединения Крыма к России и специальной операции на Украине». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин находил силы двигаться дальше благодаря людям которые всегда его поддерживают. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Каждый раз, когда Путин выступает перед людьми, это люди которые его поддерживают. Это люди, которые с ним и в радости, и трудные моменты. Он на них рассчитывает. Это люди, которые дают ему силу идти дальше. Мы все стали важными людьми для него, но это не меняет нашей сути. Глаза у него как горели, так и горят», — сообщил во время конферец-колла Песков. Владимир Путин планирует обратиться к жителям РФ 18 марта в 15:00 сообщает «Царьград». Политический эксперт считает, что выступление главы государства «будет касаться событий вокруг присоединения Крыма к России и специальной операции на Украине».