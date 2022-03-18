Кремль: от чего будет зависеть участие Путина в подписании мира

В Кремле объяснили, от чего будет зависеть то, станет ли президент Владимир Путин лично подписывать мирный договор с Украиной. Об этом в ходе конференц-кола сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будет зависеть от модальности документа который еще предстоит согласовать. Могу констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация ускорения темпов готовности не проявляет», — сообщил Песков.
Ранее сообщалось, что Украина не торопится завершать переговоры. Украинская сторона 14 марта взяла паузу в переговорах по согласованию мирного договора, для дополнительной работы в подгруппах для уточнения отдельных определений.
Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация.
В Кремле объяснили, от чего будет зависеть то, станет ли президент Владимир Путин лично подписывать мирный договор с Украиной. Об этом в ходе конференц-кола сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это будет зависеть от модальности документа который еще предстоит согласовать. Могу констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация ускорения темпов готовности не проявляет», — сообщил Песков. Ранее сообщалось, что Украина не торопится завершать переговоры. Украинская сторона 14 марта взяла паузу в переговорах по согласованию мирного договора, для дополнительной работы в подгруппах для уточнения отдельных определений. Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация.