Кремль: от чего будет зависеть участие Путина в подписании мира

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Украина не желает ускорять согласование мирного договора, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле объяснили, от чего будет зависеть то, станет ли президент Владимир Путин лично подписывать мирный договор с Украиной. Об этом в ходе конференц-кола сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть от модальности документа который еще предстоит согласовать. Могу констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация ускорения темпов готовности не проявляет», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что Украина не торопится завершать переговоры. Украинская сторона 14 марта взяла паузу в переговорах по согласованию мирного договора, для дополнительной работы в подгруппах для уточнения отдельных определений.

Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация.

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В Кремле объяснили, от чего будет зависеть то, станет ли президент Владимир Путин лично подписывать мирный договор с Украиной. Об этом в ходе конференц-кола сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это будет зависеть от модальности документа который еще предстоит согласовать. Могу констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. К сожалению, украинская делегация ускорения темпов готовности не проявляет», — сообщил Песков. Ранее сообщалось, что Украина не торопится завершать переговоры. Украинская сторона 14 марта взяла паузу в переговорах по согласованию мирного договора, для дополнительной работы в подгруппах для уточнения отдельных определений. Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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