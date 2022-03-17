В Кремле заявили, что Украина не торопится завершать переговоры

17 марта 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Украина ведет переговоры в очень неспешном темпе, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона ведет переговоры с Россией в очень неспешной форме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наша делегация прикладывает усилия. Наши условия предельно понятные и понятно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков. Но стиль ведения переговоров украинской стороны весьма неспешный. Мы хорошо помним этот стиль в плане ожидания выполнения Минского комплекса мер. В итоге эта неспешность стала одной из причин тупика, в который все зашло. Очень хочется надеется, что этот стиль не будет применяться в этих переговорах», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — это защита России от западной угрозы, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская сторона ведет переговоры с Россией в очень неспешной форме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наша делегация прикладывает усилия. Наши условия предельно понятные и понятно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков. Но стиль ведения переговоров украинской стороны весьма неспешный. Мы хорошо помним этот стиль в плане ожидания выполнения Минского комплекса мер. В итоге эта неспешность стала одной из причин тупика, в который все зашло. Очень хочется надеется, что этот стиль не будет применяться в этих переговорах», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — это защита России от западной угрозы, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы РФ.