17 марта 2022

В Кремле заявили, что Украина не торопится завершать переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Украина ведет переговоры в очень неспешном темпе, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская сторона ведет переговоры с Россией в очень неспешной форме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Наша делегация прикладывает усилия. Наши условия предельно понятные и понятно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков. Но стиль ведения переговоров украинской стороны весьма неспешный. Мы хорошо помним этот стиль в плане ожидания выполнения Минского комплекса мер. В итоге эта неспешность стала одной из причин тупика, в который все зашло. Очень хочется надеется, что этот стиль не будет применяться в этих переговорах», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — это защита России от западной угрозы, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы РФ.

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Украинская сторона ведет переговоры с Россией в очень неспешной форме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наша делегация прикладывает усилия. Наши условия предельно понятные и понятно сформулированы и полностью доведены до сведения украинских переговорщиков. Но стиль ведения переговоров украинской стороны весьма неспешный. Мы хорошо помним этот стиль в плане ожидания выполнения Минского комплекса мер. В итоге эта неспешность стала одной из причин тупика, в который все зашло. Очень хочется надеется, что этот стиль не будет применяться в этих переговорах», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — это защита России от западной угрозы, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что оккупация Украины не входит в планы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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