В ХМАО ради Паралимпиады привезли специальные мишени и винтовки

18 марта 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Спецоборудование доставляли из Чайковского и Рыбинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Для проведения зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) из других регионов специально доставили особенные винтовки и мишени. Об этом в разговоре с журналистами рассказал директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко. «Устанавливали специальные мишени и привозили специальные винтовки, которых нет в достаточном количестве у нас. Мы их взяли с Рыбинска (Ярославская область), с Чайковского (Пермский край). Это все происходит с помощью Минспорта РФ и федераций», — уточнил Радченко. Специальное оборудование потребовалось в связи с тем, что в соревнованиях принимают участие спортсмены с частичной или полной слепотой. Незрячие и слабовидящие спортсмены при стрельбе используют ружья, оснащенные электронно-акустическими очками. Чем ближе прицел к центру цели, тем громче сигнал. Для людей с ослабленным зрением используются мишени диаметром 30 мм, для людей с другими видами инвалидности — 20 мм. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для проведения зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) из других регионов специально доставили особенные винтовки и мишени. Об этом в разговоре с журналистами рассказал директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко. «Устанавливали специальные мишени и привозили специальные винтовки, которых нет в достаточном количестве у нас. Мы их взяли с Рыбинска (Ярославская область), с Чайковского (Пермский край). Это все происходит с помощью Минспорта РФ и федераций», — уточнил Радченко. Специальное оборудование потребовалось в связи с тем, что в соревнованиях принимают участие спортсмены с частичной или полной слепотой. Незрячие и слабовидящие спортсмены при стрельбе используют ружья, оснащенные электронно-акустическими очками. Чем ближе прицел к центру цели, тем громче сигнал. Для людей с ослабленным зрением используются мишени диаметром 30 мм, для людей с другими видами инвалидности — 20 мм. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.