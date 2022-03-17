Курганского адвоката подозревают в краже денег у клиентов

18 марта 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Следствие считает, что адвокат обещал клиенту передать деньги сотрудникам банка, но забрал их себе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовное дело возбуждено следственными органами Курганской области в отношении одного из адвокатов. Его подозревают в хищении у клиентов 70 тысяч рублей, сообщает региональное следственное управление СК России. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Курганской области. «В 2019 году подозреваемый обещал своим доверителям последующую передачу их денежных средств сотрудникам кредитных учреждений за положительное решение вопроса по аннулированию имеющейся у них кредиторской задолженности. Он получил от клиентов 70 тысяч рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению», — приводят в СК версию следствия. Уголовное дело в отношении адвоката возбуждено по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас следственные органы устанавливают все причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Фамилия адвоката не раскрывается. Курганского адвоката из областной коллегии адвокатов подозревают в обмане клиентов Фото предоставлено УФСБ России по Курганской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уголовное дело возбуждено следственными органами Курганской области в отношении одного из адвокатов. Его подозревают в хищении у клиентов 70 тысяч рублей, сообщает региональное следственное управление СК России. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Курганской области. «В 2019 году подозреваемый обещал своим доверителям последующую передачу их денежных средств сотрудникам кредитных учреждений за положительное решение вопроса по аннулированию имеющейся у них кредиторской задолженности. Он получил от клиентов 70 тысяч рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению», — приводят в СК версию следствия. Уголовное дело в отношении адвоката возбуждено по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас следственные органы устанавливают все причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Фамилия адвоката не раскрывается.