Курганцы поддержали акции в честь присоединения Крыма к России

На концерт в Кургане пришли несколько сотен человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В муниципалитетах Курганской области прошли праздничные концерты «Крымская весна», посвященные присоединению Крыма к России. Данная информация размещена на сайтах местных органов власти.

«Сегодня мы отмечаем восьмую годовщину важного исторического события — присоединения Крыма и Севастополя к России. Мы выражаем поддержку этому историческому событию и верим, что наше единство и любовь к нашей родине сплотят нас и объединят в решении общих задач. <…> Мы всегда поддерживали братские народы и сейчас не будем оставаться в стороне. Мы победим!» — заявила мэр Кургана Елена Ситникова во время концерта, передает корреспондент URA.RU

В концертах приняли участие представители органов власти, а также политических и общественных организаций. На тех же площадках во время концертов прошли ярмарки, где можно было приобрести продукцию местных производителей.

Президент России Владимир Путин объявили 24 февраля о начале спецоперации на Украине. Путин отмечал, цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов. Власти России сообщали, что операция нужна для завершения боевых действий в ДНР и ЛНР, начавшихся в 2014 году. Представители правительства добавили, что угроза вторжения в республики была устранена.

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