Сотрудники «Пятерочки» в ЯНАО прячут сахар от покупателей

Работники магазина не выставляют сахар на продажу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Работники крупной сети супермаркетов «Пятерочка» в Новом Уренгое прячут сахар от покупателей и не выставляют продукт на прилавки. Об этом URA.RU сообщила читательница, которая лично столкнулась с ситуацией.

«У нас в Новом Уренгое в магазине „Пятерочка“ сахар со склада до прилавка не доходит. Слышала разговор работников магазина. Сахар привезли, но на прилавок сказали не выкладывать, сотрудники разбирают его между собой», — рассказала Наталья Козенцова.

Агентство попыталось выяснить причину такого поведения сотрудников. Однако на звонки и сообщения URA.RU по телефонам и адресам, размещенным в открытом доступе, представители сети магазинов «Пятерочка» не ответили. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что владельцы частных магазинов взвинчиваю цены на продукты. По словам читателей агентства, за пару дней стоимость сахара взлетела в несколько раз.

Из-за того, что страны запада ввели санкции против России, некоторые иностранные бренды покинули рынок РФ. В связи с этим, стоимость импортной продукции резко выросла в цене.

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