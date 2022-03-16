Жители в ЯНАО отметили резкий рост цен на сахар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Владельцы частных магазинов в Новом Уренгое и поселке Харп (ЯНАО) завышают цены на сахар в несколько раз. Об этом URA.RU сообщили читатели, которые лично столкнулись с проблемой в местных магазинах.

«Здравствуйте, Новый Уренгой! В магазинах нет сахара. Если даже есть, то у частников 125-150р за 1 кг», — написал Денис. «В „Пятерочке“ в поселке Харп тот же самый сахар, совсем недавно стоил 56 рублей, вчера — 75 рублей, а сегодня уже 80», — отметила Валентина Грачева.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО начали массово скупать сахар и продавать через соцсети. Такие объявления горожане публиковали в местных группах в соцсети «Вконтакте».

Санкции, которые принимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны.

Если вы живете в ЯНАО и оказались в трудной жизненной ситуации: лишились работы, ваше предприятие закрывают или у вас есть проблемы, о которых вы хотите рассказать — сообщите нам. Также вы можете написать агентству, если столкнулись с завышенными ценами на продукты и средствами первой необходимости. Всю информацию, фото и видео можете присылать в наш telegram-канал .

Цена в Новом Уренгое в частном магазине Читатель агентства

Цена в поселке Харп Читатель агентства

Цена в поселке Харп несколько дней назад Читатель агентства

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